Gabi Fernández, tras salir del Real Zaragoza: "La realidad es que nadie quiere ir, ni entrenadores ni jugadores"

El pasado 12 de octubre, el Real Zaragoza anunció la destitución de Gabi Fernández como entrenador, tras cosechar una dura derrota en Almería (4-2), que lo dejaba como colista de Segunda División.

Gabi llegó al club en marzo con el objetivo de salvar al Real Zaragoza del descenso a Primera RFEF. Con la permanencia lograda, comenzaba una nueva etapa con el madrileño al frente. Sin embargo, el proyecto se tambaleó desde el primer encuentro de temporada y el mal inicio (6 puntos en 9 partidos) obligó a la entidad a destituirlo.

Unas semanas más tarde de la decisión, Gabi Fernández ha hablado por primera vez de su salida y de la situación del Real Zaragoza. Lo hizo la noche de este jueves en los micrófonos de El Larguero de Cadena Ser.

En sus declaraciones, Gabi reconoció que “la realidad del Real Zaragoza es que nadie quiere ir, ni entrenadores, ni jugadores”. Así pues, explica que quien llega es “gente inexperta o que sienta al Zaragoza”, como fue su caso.

Sobre su llegada, reconoció que el club le llamó en diciembre y Gabi dijo que no porque “no había nada que jugarse”. Entonces, se optó por Ramírez, y en marzo, con una situación mucho más delicada, sintió que tenía que ir y sin “miedo”, no se lo pensó. “Fue a la desesperada, un acto de valentía y de amor hacia un club que me había ayudado como jugador”, añadió, sabiendo que también era una “oportunidad” para él.

Salida del Real Zaragoza

En cuanto a su salida del Real Zaragoza, Gabi afirma que le pilló por sorpresa: “Creía que iba a tener más tiempo por el mensaje que tiene el club, el director deportivo y director general, que están todos los días conmigo. Sabíamos que necesitábamos tiempo, los milagros no existen en el fútbol, hay que trabajar”.

“Sabíamos que iba a ser una temporada difícil, con muchos jugadores nuevos, sabíamos que íbamos a empezar regular. Me pareció precipitado”, insistió.

Igualmente, recordaba que antes de su despido el Real Zaragoza estaba a 3 puntos del decimotercero y a dos partidos del octavo, pudiendo salir del descenso en el siguiente partido.

“No lo llegué a entender, pero sabiendo que estás último y no puedes decir nada”, añadió. Así pues, Gabi se sinceró: “A nivel personal me voy dolido porque no lo llegas a entender. El mensaje de puertas hacia dentro es otro”.

Además, Gabi confesó que ve la situación muy complicada, más que antes, pero espera que el Real Zaragoza pueda salvarse.

Por último, cuando Manu Carreño le preguntaba si volvería al Real Zaragoza, el técnico afirmó que “si me vuelven a llamar, iría mañana, no me lo pensaba”. Eso sí, defendió que "ser entrenador es mucho más complicado que ser jugador".

Durante su participación en el programa, Gabi también habló sobre el Atlético de Madrid, Vinicius o el papel que debe tener un líder en los equipos.