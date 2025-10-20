El valenciano Rubén Sellés, nuevo entrenador del Real Zaragoza: la ¿última? bala para evitar la catástrofe

Rubén Sellés es el nuevo entrenador del Real Zaragoza. El 23º entrenador en 13 temporadas en Segunda División llega en una profunda crisis deportiva e institucional, en medio de una inestabilidad social y deportiva y con el equipo aragonés hundido en la clasificación. El valenciano firma hasta final de temporada con opción a otra más.

La derrota por 0-5 ante la Cultural Leonesa ha precipitado que Emilio Larraz, promocionado al primer equipo pero sin tener nunca una confirmación del club sobre su situación, regrese al Deportivo Aragón. Con el técnico maño, que había asumido el cargo tras el despido de Gabi Fernández, no se consiguió reaccionar y el Real Zaragoza se ancla como colista de la Segunda División, con apenas seis puntos de 30 posibles.

El club afronta así el tercer entrenador en solo diez jornadas, una cifra que roza el récord y que ilustra el descontrol reinante en la cúpula blanquilla, carente de planificación ni de organización desde la llegada de Jorge Mas a la propiedad del club y con Mariano Aguilar como responsable deportivo en el Consejo de Administración sin haber dado la cara ni una sola vez en tres años.

El valenciano Rubén Sellés llega a la capital aragonesa para intentar revertir una dinámica crítica y con el reto de recuperar la moral del vestuario. Con 6 puntos de 30 posibles, el nuevo entrenador está obligado a revertir la situación, ya que una apuesta fallida haría absolutamente inviable cualquier opción de permanencia en Segunda División.

Formado en la cantera del Valencia y el Villarreal, Sellés presenta una trayectoria marcada por sus periplos internacionales, pero ausente de experiencia en el fútbol profesional español. Sellés ha trabajado como asistente y primer entrenador en clubes de Azerbaiyán, Dinamarca, Grecia, Rusia e Inglaterra.

El Real Zaragoza vive uno de los peores inicios de temporada de su historia reciente, inmerso en la peor crisis de resultados y con la amenaza de un descenso a Primera Federación, de la que ha escapado por muy poco en las últimas cinco campañas. La dirección deportiva, con Txema Indias al frente, busca que Rubén Sellés genere impacto y cohesión en un vestuario que necesita un golpe de timón para salir del pozo.

En tierras británicas ha dirigido a equipos como Southampton, sin mucha fortuna, o el Hull City y Reading, con quienes logró meritorias permanencias en Championship en situaciones que podrían semejarse a las del actual Real Zaragoza. Su último destino fue el Sheffield United, de la Championship inglesa, donde fue cesado tras registrar seis derrotas consecutivas en seis encuentros.

La llegada de Rubén Sellés supone una apuesta arriesgada, pero es también el último cartucho de un Zaragoza que necesita romper la dinámica negativa y recuperar la esperanza entre la afición. La grada se prepara para una nueva etapa, con la esperanza de que el técnico valenciano sea capaz de devolver el alma al equipo y reconducirlo hacia la permanencia.

En el anuncio oficial del Real Zaragoza, emitido a última hora de este lunes, destacan que Sellés se distingue "por su capacidad para gestionar grupos humanos, ofreciendo una atención individualizada a cada jugador en los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos".