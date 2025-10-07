Siete meses después, Almería vuelve a ser un campo decisivo para el Real Zaragoza: fue el último partido de Ramírez

El 15 de marzo de 2025, Miguel Ángel Ramírez dirigió su último partido como entrenador del Real Zaragoza. Fue en el UD Almería Stadium. Tras su destitución, que fue oficial al día siguiente junto a la de Juan Carlos Cordero, llegó Gabi Fernández.

Ahora, siete meses más tarde, el madrileño se sentará este sábado en el mismo lugar, con su futuro en juego como aquel día para Ramírez.

El Real Zaragoza visitó las tierras andaluzas en la jornada 31 con un margen mínimo de dos puntos sobre los puestos de descenso. El entrenador canario solo había conseguido una victoria en nueve partidos (7 puntos) y parecía sentenciado incluso antes de jugar el encuentro.

El Almería seguía en la pelea por el ascenso con la ventaja de tener en sus filas a un goleador como Luis Suárez y el resultado final fue de 4-1, con el gol blanquillo en propia puerta.

El mismo lunes, el club anunció el fichaje de Gabi Fernández para salvar la categoría, algo que logró en la penúltima jornada del curso ante el Deportivo de La Coruña y que le permitió continuar al frente del equipo en la presente temporada.

Sin embargo, a estas alturas, el excapitán del Real Zaragoza solo ha conseguido una victoria, contra el Mirandés, y tres empates. Los maños son penúltimos con 6 puntos y empatados con el colista, la Real Sociedad B.

Así pues, este 11 de octubre, la secuencia se repite. Sábado, mismo horario, Almería y muchas dudas en la figura del técnico. Eso sí, también hay algunas diferencias con aquel momento. Caras nuevas y tan solo es la jornada 9 de liga. Aun así, Almería puede marcar, de nuevo, un punto y final para el entrenador del Real Zaragoza, esta vez, en la víspera del Día del Pilar.

En definitiva, el Real Zaragoza tiene una final en el feudo anteriormente conocido como Estadio de los Juegos Mediterráneos este sábado. Si gana, habrá un respiro y Gabi mantendrá el crédito como consiguió venciendo al Mirandés hace dos semanas, pero en caso de no llevarse los tres puntos, y tras la derrota frente al Córdoba, podría ser el cierre de una etapa.

Para este choque será baja segura Samed Bazdar, con su selección, y Paulino por lesión. Además, este martes, en la vuelta al trabajo, tampoco ha estado Carlos Pomares.