El Real Zaragoza no sabe ganar en casa: cae derrotado ante el Córdoba con un gol en propia puerta

Las Fiestas del Pilar y un partido del Real Zaragoza en casa no acostumbran a ser una buena combinación. Tampoco lo ha sido este domingo. El conjunto de Gabi ha caído ante el Córdoba (0-1) en un partido igualado que se ha decantado para los andaluces por un gol en propia puerta de Saidu en un saque de esquina.

Las mejores ocasiones en la primera parte fueron para el Real Zaragoza, pero no fue capaz de materializar ninguna de ellas acusando la falta de gol. Tras el descanso, los de Ania han contado con más acercamientos y, con poco sufrimiento final, se han llevado tres puntos esenciales. Además, no ha faltado la polémica arbitral y Akoukou y Gabi han terminado expulsados.

Con algo más de tranquilidad y un plus de confianza tras haber logrado el primer triunfo volvía el Real Zaragoza a casa. Este domingo, en un horario poco habitual, los aragoneses se medían al Córdoba, un conjunto en la misma situación de puntos y resultados (ambos en descenso).

A pesar de aquellas buenas sensaciones, Gabi Fernández anunció en rueda de prensa que habría cambios en el once para este encuentro. Sin embargo, el Real Zaragoza solo ha presentado una novedad, la del lateral izquierdo. Dani Tasende ha entrado en lugar de Carlos Pomares, baja en la convocatoria. Los otros 10 han sido los mismos que ganaron al Mirandés, con el centro del campo formado por Raúl Guti, Paul y Saidu.

Si había un protagonista en el comienzo del partido, ese era el cierzo. El viento de Zaragoza se dejaba notar en el Ibercaja Estadio, aunque eso no impedía que la afición llenara el campo en un día especial, en plenas Fiestas del Pilar (15.808 espectadores).

Con el cachirulo y B Vocal inaugurando el encuentro, la realidad era que el primer susto lo daba el Córdoba. Jacobo González lanzaba una falta directa en el minuto 3 y su disparo se marchaba por poco de la meta de Andrada.

A partir de ahí, las mejores llegadas eran del cuadro maño, sobre todo, con el sello de Dani Gómez y Marcos Cuenca. En el minuto 10, el canterano disparaba alto desde el lateral, y a continuación, el delantero rozaba de cabeza un centro de Tasende, pero Iker Álvarez lo atajaba sin grandes esfuerzos.

Iba ganando algo de terreno el Real Zaragoza. Dani Gómez y Marcos Cuenca volvían a protagonizar una de las mejores jugadas, pero, de nuevo, la definición de Cuenca no era afortunada y pegaba en el cuerpo del portero. El mismo desenlace tenía la siguiente acción de Tasende en el área.

No había mucho peligro en ninguna portería, pero los de Iván Ania amenazaban a balón parado con un par de faltas directas que rozaban el palo. El Zaragoza intentaba adelantarse con saques de esquina cerrados y con un Cuenca diferencial. En el 40’, el 23 fallaba una ocasión clarísima con un remate desviado.

Los de Gabi generaban, pero sin materializar las llegadas y el partido se iba con 0-0 al descanso.

Gol y poco más

Salía con buena intención el Real Zaragoza, que a los dos minutos podía poner el 1-0. Pero la puntería no estaba esta tarde del lado zaragocista. Cuenca trataba de aprovechar un pase largo, pero su centro-chut, interferido por la defensa, no lo podía empujar Moyano.

En el 50, el colegiado de la tarde, Rafael Sánchez, le perdonaba una expulsión a Vilarrasa, que no veía la segunda amarilla por una mano clara.

Poco a poco se veía un Zaragoza menos protagonista y el balón estaba más en su área. Tachi casi se mete en propia con un mal despeje y acto seguido salvaban Andrada (con el pie) y Paul el gol andaluz.

Sin embargo, los visitantes sí aprovechaban esos buenos minutos y en un saque de esquina mal defendido antes del minuto 70, Saidu se anota en propia puerta.

En la recta final Akoukou veía la segunda amarilla y, por ende, la roja. El partido termina con tensión y también Gabi era expulsado.

En cuanto al juego, el Real Zaragoza no tenía más ocasiones para empatar el choque y sigue sin saber ganar en su estadio. Con 6 puntos, es el peor equipo de la categoría junto a la Real Sociedad B, el colista.