Bocadillo, cachirulo, ¿y tres puntos?: el Real Zaragoza busca alargar sus buenas sensaciones en plenas Fiestas del Pilar

Con la resaca de la primera gran noche de las Fiestas del Pilar 2025, la afición del Real Zaragoza tiene una cita este mediodía en el Ibercaja Estadio. Allí, los zaragozanos esperan continuar la fiesta sumando la primera victoria en casa, y la segunda consecutiva.

La novena jornada de LaLiga Hypermotion está prevista para este domingo 5 de octubre a las 14.00 y enfrenta al Real Zaragoza y al Córdoba, dos equipos en situaciones muy similares. Los de Gabi y los de Iván Ania cuentan con 6 puntos en su casillero (una victoria, tres empates y tres derrotas) y están metidos en puestos de descenso. Eso sí, los aragoneses llegan de ganar 0-1, mientras que los visitantes de empatar contra el filial de la Real Sociedad.

En un horario poco habitual, a las 14.00, y en plenas Fiestas del Pilar, la afición estará al lado del equipo, como demostró (una vez más) en el entrenamiento a puertas abiertas este sábado. Con el cachirulo, con un bocadillo para comer y con la fuerza para llevar al Real Zaragoza a por el triunfo, que serviría para ratificar las buenas sensaciones tras el encuentro ante el Mirandés el viernes de la semana pasada.

Sin embargo, jugar como local durante la semana grande de Zaragoza no siempre trae suerte al cuadro maño. En el recuerdo reciente está el duelo ante el Racing de Santander el curso anterior. Los de Víctor Fernández cayeron derrotados por 2-3, precisamente el día del Pregón y fallando un penalti en el tiempo de descuento.

El cachirulo se alzará en La Romareda Real Zaragoza

Tampoco ganó hace dos años el Zaragoza de Fran Escribá, el día posterior al inicio de las Fiestas, ante el Alcorcón (0-2), que era penúltimo en la tabla.

En el 2022, los blanquillos no jugaron en casa durante la semana de fiestas, pero en la víspera del Pilar, superaron 1-2 a la Ponferradina. Hace 3 años, el 10 de octubre, tras el inicio del Pilar, se jugó el Real Zaragoza – SD Huesca, que terminó en empate a 0.

Cambios en el once

La imagen del Real Zaragoza frente al Mirandés fue muy positiva y esto da confianza a los seguidores para creer en la victoria. Buena parte del éxito del encuentro residió en la alineación en el centro del campo de Saidu, Paul y Raúl Guti, así como la irrupción de Marcos Cuenca.

Todo apunta a que el canterano volverá a ser titular, más todavía con la baja de Paulino. No obstante, en la rueda de prensa previa, Gabi Fernández reconoció que habrá cambios en el once ante el Córdoba, adaptándose al sistema del cuadro andaluz.

Según las palabras del técnico, el Real Zaragoza se mide a uno de los mejores equipos de la categoría, principalmente en cuanto a posesión se refiere. “Vamos a sufrir”, adelantaba el madrileño.

Aun así, una vez rota la barrera psicológica de la primera victoria, todo se ve más bonito. Ojalá, con el acompañamiento de la Virgen del Pilar y de toda la afición, Zaragoza pueda disfrutar de un dulce inicio de fiestas.