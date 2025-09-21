Camisetas de Ceuta y Real Zaragoza

Así hemos vivido el Ceuta - Real Zaragoza con derrota de los aragoneses

Importante duelo en la parte baja de la clasificación de Segunda División. Los de Gabi urgen ya la primera victoria para evitar entrar en crisis ya en septiembre y los ceutíes quieren su segundo triunfo de la temporada.

Ceuta y Real Zaragoza llegan a la sexta jornada peleando por escapar de la zona baja de la clasificación. Los de Gabi Fernández todavía no saben lo que es ganar y buscarán la victoria para no abrir la primera crisis de la temporada cuando ni siquiera ha entrado la primavera en el calendario. Mientras, los ceutíes pretenden dar un golpe sobre la mesa y aumentar su brecha con el descenso.

    FINAL

    Final del partido con victoria del Ceuta ante un Real Zaragoza que, toca fondo, se ancla al descenso y se adentra en la primera gran crisis de la temporada.

    90': Cinco minutos de añadido

    Cinco minutos de añadido. Como si fueran 26...

    83': Remate de Tasende sin peligro

    Remate de cabeza de Tasende, en buena posición, que atrapa sin problemas Guille Vallejo.

    82': Bloquean el disparo de Pau Sans

    ¡Bloquea un defensa en área pequeña el disparo de Pau Sans!

    77': Nuevo cambio en el Zaragoza

    Agota cambios Gabi Fernández. El técnico da entrada a Toni Moya en el puesto de Keidi Bare.

    75': Disparo de Paul

    Lo intentó Paul Akouokou con un disparo desde lejos, pero el balón se marchó fuera del Alfonso Murube

    72': ¡La tuvo Pau Sans!

    ¡Ocasión para Pau Sans! La tuvo el canterano desde dentro del área, pero no acertó a portería.

    66': GOL DEL CEUTA

    ¡GOL DEL CEUTA! ¡Se adelantan los locales en el Alfonso Murube con un disparo de Marcos Fernández desde la frontal del área que bate a Adrián Rodríguez! Jugada con varios rebotes que le cae al punta del Ceuta, que no perdona desde la frontal.

    64': Doble cambio en el Real Zaragoza

    Doble cambio en el Real Zaragoza. Se marchan los dos delanteros, Kenan Kodro y Dani Gómez, y entran Bazdar y Pau Sans.

    58': Adrián le gana la partida a Koné

    Ocasión ahora para el Ceuta con un mano a mano de Koné ante Adrián, pero la jugada, que había ganado el portero del Real Zaragoza, estaba invalidada por fuera de juego.

    54': ¡Paradón de Gulle Vallejo!

    ¡Buena mano abajo de Guille Vallejo para robarle el gol a Sebas Moyano! Se internó a trompicones en el área y conectó un buen disparo, pero se topó con la mano del portero del Ceuta.

    52': Pide el Ceuta penalti sobre Matos

    Pedía el Ceuta un penalti inexistente sobre Matos, que se dejó caer en el área, pero no picó Ojaos Varela.

    49': ¡Perdona Dani Gómez!

    ¡Perdona el gol Dani Gómez! Buena ocasión para el Zaragoza, con un Dani Gómez que le gana la espalda a la defensa, pero no acierta a dirigir el balón entre palos.

    48': Nueva tarjeta amarilla para el Ceuta

    Ocasiones no habrá, pero es un festival de tarjetas amarillas. Ahora la ve Koné, del Ceuta, por agarrar a Paulino en el centro del campo.

    46': Remate a las manos de Guille Vallejo

    Remate de cabeza de Radovanovic que llega sin problemas a la manos de Guille Vallejo.

    45': Comienza la segunda mitad

    Comienza la segunda mitad con cambio en el Real Zaragoza. Gabi Fernández da entrada a Francho Serrano en el lateral derecho por Juan Sebastián, que había sufrido en la primera parte y llevaba amarilla desde el minuto 10.

    DESCANSO

    Señala el colegiado el descanso tras una primera parte con muy poco fútbol entre Ceuta y Real Zaragoza, y en la que los locales rondaron mucho más el área de un Adrián Rodríguez que mantiene en pie a los de Gabi.

    45': Disparo de Keidi Bare

    Disparo de Keidi Bare desde la frontal tras una buena dejada de Kodro, peor el lanzamiento sale cerca del palo de Guille Vallejo

    35': Más tarjetas amarillas

    Otra tarjeta amarilla para el Cueta. La ve ahora Youness por cortar una arrancada de Sebas Moyano. Es la cuarta para el Ceuta, ya que antes la vio Carlos Hernández en la falta en la frontal del área.

    Y un minuto después, amarilla también para Paulino por protestar. Seis amarillas ya en el partido.

    34': Arriba el lanzamiento de falta

    Cinco minutos después de pitar la falta, el lanzamiento de Sebas Moyano sale ligeramente por encima del larguero. Estaba bien colocado el portero Guille Vallejo.