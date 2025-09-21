Así hemos vivido el Ceuta - Real Zaragoza con derrota de los aragoneses

Ceuta y Real Zaragoza llegan a la sexta jornada peleando por escapar de la zona baja de la clasificación. Los de Gabi Fernández todavía no saben lo que es ganar y buscarán la victoria para no abrir la primera crisis de la temporada cuando ni siquiera ha entrado la primavera en el calendario. Mientras, los ceutíes pretenden dar un golpe sobre la mesa y aumentar su brecha con el descenso.