Así hemos vivido el empate a 0 entre el Real Zaragoza y el Albacete
Real Zaragoza y Albacete cierran la quinta jornada de LaLiga Hypermotion con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada. Ambos equipos empiezan el partido en zona de descenso y urgen ya un triunfo para no verse en crisis cuando apenas ha pasado medio mes de septiembre.
-
FINAL
¡Final del partido en el Ibercaja Estadio! No hubo goles entre Real Zaragoza y Albacete y ambos equipos seguirán sin conocer la victoria en esta temporada.
-
90': Ocho minutos de añadido
Palencia Caballero añade ocho minutos al partido.
-
83': Otra ocasión de Francho
¡Nueva ocasión para Francho! Vuelve a caerle el balón a Francho en área pequeña y buscó el centro al segundo palo, pero le pegó demasiado fuerte al balón y nadie llegó al remate.
-
82': Agota cambios Gabi
Gabi Fernández agota los cambios. Juan Sebastián entra al campo por Pomares y se coloca como lateral zurdo. Bazdar se quedará sin jugar.
-
81': ¡Perdona Francho!
¡Perdona Francho Serrano el 1-0! Le cae el balón en el segundo palo tras un centro de Pau Sans, pero optó por golpearlo con el exterior y el balón se marchó desviado.
-
80': Cuarto cambio en el Real Zaragoza
Nuevo cambio en el Real Zaragoza. Gabi retira a Sebas Moyano y da entrada a Pau Sans.
-
74': ¡GOL ANULADO AL REAL ZARAGOZA!
¡Tras cinco minutos de revisión, gol anulado al Real Zaragoza! Insua remató un centro lateral que tocó en Saidu y entró por milímetros en la portería, pero el defensa ghanés estaba ligeramente adelantado y el árbitro, tras cinco minutos de revisión, anula el gol
-
65': Internada de Dani Gómez sin peligro
Volvió a intentarlo Dani Gómez con una internada en el área del Albacete que no supo culminar ni con un disparo ni con un pase a un compañero.
-
63': Otro doble cambio en el Albacete
También el Albacete hacía un doble cambio para intentar tener ocasiones. Lazo y Escriche dejaron su puesto a Puertas y Jefté.
-
62': Cambios en el Real Zaragoza
Tras un cuarto de hora insulsos de segunda parte, Gabi Fernández mete un doble cambio para buscar nuevas armas en ataque. Pau Sans y Mario Soberón sustituyeron a Paulino y Kenan Kodro.
-
49`: ¡Lanzamiento de falta de Paulino rozando el palo!
¡Lanzamiento de falta de Paulino que sale rozando el palo! La buscó Paulino de la Fuente con un disparo de falta directa desde la frontal del área, pero el balón se marchó a centímetros del palo de Lizoain.
-
45': Comienza la segunda parte con cambios en ambos equipos
Comienza la segunda parte con cambios en los dos equipos. Gabi Fernández introduce a Keidi Bare por Raúl Guti, mientras que el Albacete da entrada a Javi Moreno por Pepe Sánchez.
-
Así fue el penalti anulado en el VAR
Así fue el penalti que Daniel Palencia Caballero señaló primero y anuló después tras revisarlo en el VAR. El balón le golpea a Pepe Sánchez en la mano, pero el colegiado entiende que fue involuntaria y que está en posición natural.
🙅🏻 El árbitro había pitado penalti a favor del @RealZaragoza por mano pero lo llama el VAR... ¡y dice que no!— GOL (@Gol) September 15, 2025
🤔 ¿Era suficiente para pitarlo?
⚪️🔵 ZAR 0-0 ALB ⚪️⚫️
🤩 ¡Disfruta el partido en directo en GOL y en @TENtv!#GolesDePlata pic.twitter.com/PTqusiAw7e
-
DESCANSO
Pitido final a la primera parte sin goles en el Ibercaja Estadio. Poco fútbol en unos 45 minutos en los que apenas ha generado una ocasión cada equipo y donde lo más destacado fue el penalti anulado por Palencia Caballero tras verlo en el VAR.
-
45'; Cinco minutos de añadido
Cinco minutos de añadido a la primera parte en el Ibercaja Estadio
-
43´: Amarilla a Paul Akouokou
Paul Akouokou se lleva la primera tarjeta del Zaragoza tras un forcejeo con Dani Escriche en el centro del campo. Jesús Vallejo también ha visto una cartulina por protestar.
-
41': Disparo cruzado de Dani Gómez
Disparo cruzado de Dani Gómez desde dentro del área, pero el balón no coge portería y se acaba paseando a un metro de la línea de gol
-
39´: Amarilla a Carlos Neva
Segunda tarjeta amarilla. La ve Carlos Neva por cortar un contraataque de Paulino en el centro del campo
-
39': Disparo de Saidu desviado
Lanzamiento lejano de Saidu desde 30 metros que se marcha a un metro de la portería de Lizoain
-
35': Amarilla a Pepe Sánchez
Primera tarjeta amarilla del partido para Pepe Sánchez, central del Albacete, por golpear a Dani Gómez en una disputa de balón