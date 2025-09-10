La Liga denuncia a la afición del Real Zaragoza por cánticos contra Pedro Sánchez en medio de un partido

La Liga ha denunciado a la afición del Real Zaragoza por un cántico que cada vez se va extendiendo más por toda España. El organismo de Javier Tebas ha incluido en su listado semanal denuncias un grito de “Pedro Sánchez, hijo de puta” que salió de una grada del Ibercaja Estadio en el partido del pasado sábado ante el Valladolid.

En concreto, según recoge el listado que semanalmente publica LaLiga, este cántico salió de un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 203 y 204 de la zona baja de Gol Sur.

No es la primera vez, ni mucho menos, que La Liga denuncia a la afición zaragocista por cánticos e insultos, pero antes no se habían recogido estos gritos contra el presidente del Gobierno.

De hecho, La Liga también ha recogido otros insultos de ese mismo partido, como un “árbitro valiente, valiente hijo de puta”, “písalo, písalo” hacia un jugador rival, o “ese línier, que hijo puta es”.

En esta ocasión, La Liga no reseña ninguno de los clásicos insultos contra Zaragoza y Aragón, en los que se pide “una bomba de Goma2” sobre la Comunidad, que habitualmente se dan en campos como El Sadar y que, a la postre, apenas tiene repercusión alguna.

Desde La Liga resaltan que estos cánticos se han producido únicamente desde esos sectores de Gol Sur, "manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", explican.