Juan Carlos Carcedo ya es entrenador de Champions: el ex del Real Zaragoza hace historia con el Pafos de Chipre

Juan Carlos Carcedo y su Pafos ya son de Champions League. El conjunto chipriota consiguió este martes 26 de agosto su clasificación para la fase de grupos de la competición continental tras empatar en casa ante el Estrella Roja de Serbia (1-1) con un gol en el minuto 90. De esta forma, el técnico español, ex del Real Zaragoza ha logrado un hito histórico.

El Pafos, un club que se creó en 2014, hace poco más de una década, se ha clasificado por primera vez para la máxima competición de clubes y espera ahora el sorteo del jueves para saber contra qué gigantes europeos se medirá.

Tras derrotar al Maccabi Tel Aviv y al Dinamo de Kiev, el último obstáculo para el Pafos era el Estrella Roja. La semana pasada, los de Carcedo se impusieron a domicilio por 1-2, dejando el desenlace para la vuelta. Fue en el minuto 90 cuando Jaja anotó el gol de empate y se desató la fiesta en las gradas después de mucho sufrimiento.

Así pues, Juan Carlos Carcedo (52 años) es, todavía más, un auténtico héroe en la ciudad. El riojano, tras terminar su carrera como futbolista, se pasó a los banquillos con tan solo 33 años.

Su experiencia como primer entrenador es corta, pero puede presumir de haber ganado títulos y de estar en la Liga de Campeones. Comenzó como segundo en varios clubes (Almería, Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG o Arsenal), ganando experiencia y conocimiento. De hecho, durante 14 años fue la mano derecha de Unai Emery, consiguiendo hitos importantes como tres Europa League en Sevilla.

Finalmente, en el año 2020 le llegó la oportunidad de escribir su propio camino y fichó por el Ibiza como primer entrenador. En esa primera temporada, logró el ascenso a Segunda División con el conjunto balear, aunque a los meses del debut en la categoría de plata, antes del parón invernal, fue destituido.

Trayectoria en el Real Zaragoza

Así pues, sin equipo, en verano de 2022 se anunció que ocuparía el banquillo del Real Zaragoza para el curso 2022-23, el primero de la nueva propiedad.

Empezaba, teóricamente, una nueva etapa para el zaragocismo, con el firme objetivo de subir a Primera. Sin embargo, el conjunto dirigido por Juan Carlos Carcedo, en el que militaban Giuliano Simeone, Mollejo, Manu Molina o Alberto Zapater, no terminó de carburar en el inicio.

Esto condujo a la destitución del riojano tras cosechar 7 derrotas en 15 jornadas, las dos últimas ante el Andorra y el Alavés. El balance de resultados fue de cuatro empates, cuatro victorias y siete derrotas (16 puntos).

De nuevo sin equipo durante unos meses, en junio de 2023 le llegó otra oportunidad, esta vez, en una liga más exótica. Carcedo fichó por el Pafos FC de la Primera División de Chipre, donde parece que ha encontrado su sitio.

En 2024 ganó la Copa de Chipre y en su segunda temporada, el exentrenador zaragocista consiguió proclamarse campeón de Liga, lo cual le permitió pelear por un puesto en la fase de grupos de la Champions League, algo que ya es una realidad.