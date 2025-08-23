El zaragocismo aprueba el nuevo estadio pero no olvida el invierno: "Cuidado cuando llegue el cierzo y la lluvia..."

Llega la hora de la verdad para el Ibercaja Estadio. Tras dos encuentros amistosos, el Real Zaragoza inaugura oficialmente su nuevo feudo, el campo portátil donde jugará las dos próximas campañas. En la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, con la visita del Andorra y con la intención de conseguir sus tres primeros puntos del curso.

Así pues, para muchos zaragocistas será la primera vez que visiten el estadio. La entrada ante el Mirandés y el Huesca no superó los 10.000 espectadores, y aunque todavía sea época de vacaciones, la cifra será bastante mayor.

Con puntos en juego, el zaragocismo no falla al Real Zaragoza y este sábado, se evalúa también el Ibercaja Estadio. En todos los sentidos: movilidad, accesos, gradas, animación, sonido…

Al ser la primera jornada, muchos eran previsores y acudían al campo con mucho tiempo de antelación. A las 18.30 daba inicio la fan zone y los primeros aficionados ya estaban allí. No obstante, algunos preferían hacer la previa en los bares de la zona, alegando que es más “económico”.

Mientras, en los aledaños del campo, la afición iba llegando poco a poco para animar el ambiente. Muchos de estos confesaban que no era su primer día en el nuevo feudo blanquillo, aunque tenían ya ganas de partidos “de verdad”.

En cuanto a la instalación, se muestran satisfechos con el resultado. “Está bastante bien para dos años”, decía un joven. Incluso, había alguno que defendía que es “mucho mejor que campos de Segunda División”. “Si conseguimos el ascenso aquí, le cogeremos cariño”, añadía este.

“Está muy bien, me ha sorprendido bastante”, subrayaba otro en la misma línea.

También había alguno que protestaba por la norma de no poder levantarse en las gradas: “No se entiende”. “El ambiente no me gusta, no se parece nada a lo que había en La Romareda”, apuntaba otro.

Y aunque la mayoría de sensaciones eran positivas, el mensaje llevaba un pero en casi todos los aficionados… El tiempo. “Veremos cuando sea invierno. Habrá que abrigarse y prepararse bien”, señalaban dos aficionados.

“Cuidado cuando sople el viento...”, decía con precaución otro. “No me preocupa el frío. El mayor problema será cuando llueva”, aseguraba un zaragocista.

Fan zone. E.E.

Algunos todavía mantenían la expectación, como una familia de un pueblo de Zaragoza, que era el primer día que lo visitaban: “Esperemos que esté bien y sea bonito. Por lo que dicen es así”.

En su caso, habían llegado en coche, y llegando con más de una hora de antelación, declaraban que no habían tenido problemas para aparcar en el parking de la Universidad.

Otra familia, también de fuera, lo había hecho en el parking de la Federación Aragonesa de Fútbol: “El otro día aparcamos dentro del parking del estadio y nos costó muchísimo salir. Preferimos venir pronto y aparcar fuera para poder irnos antes al acabar”.

Mejor suerte tienen otros, a quienes les pilla mucho más cerca de su casa. “Lo tengo a cinco minutos andando, podrían construir aquí el nuevo”, bromeaba otro aficionado.

Por el momento, el Ibercaja Estadio supera el test, pero lo que todos esperan es que sea el nuevo fortín del Real Zaragoza. “Hoy vamos a ganar”, confiaban muchos.