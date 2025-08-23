Problemas serios para el Real Zaragoza: sufre la goleada del Andorra y suma 0 de 6 ante equipos recién ascendidos

No podía haber un estreno peor para el nuevo estadio. El Real Zaragoza ha sellado una derrota de esas que duelen ante el Andorra (1-3), un equipo recién ascendido a la categoría y que apenas ha tenido que esforzarse demasiado para hacerle tres goles al cuadro aragonés, que mantiene su casillero a 0.

En la primera mitad, se adelantaba pronto el Andorra con un tanto de Lautaro, pero los de Gabi lo intentaban y generaban ocasiones de todos los tipos, sin puntería para materializar las acciones. En la segunda mitad, el Real Zaragoza se quedaba con uno menos en el minuto 60 con la expulsión de Pomares y entonces llegaba la sangría defensiva. Dos goles rápidos de los de Ibai sellaban el encuentro, mientras Bazdar solo podía maquillar el resultado.

Tras la primera derrota ante la Real Sociedad, el Real Zaragoza buscaba sus tres primeros puntos del curso. Aun sin refuerzos durante la semana, el contexto era a priori favorable con el apoyo del público y otro rival recién ascendido: el Andorra.

Gabi presentaba dos novedades en el once con respecto a la semana pasada, con Soberón y Pau Sans partiendo de inicio en lugar de Aketxe y Paulino (no convocado). La línea defensiva volvía a ser Tasende, Radovanovic, Pomares y Juan Sebastián.

En los primeros compases se veía un Zaragoza que quería balón e ir al ataque, pero antes del minuto 10 llegaba el tanto visitante. Tras un dudoso fuera de juego de Dani Gómez, el Andorra aprovechaba la debilidad defensiva. Domenech protagonizaba una acción individual en el área, sin mucha oposición, y era Lautaro quien remataba la jugada con el 0-1.

A partir de ahí, el Real Zaragoza generaba infinidad de ocasiones, pero era incapaz de convertirlas en gol. Sebas Moyano protagonizaba las más claras, como un disparo al palo corto que despejaba Aron en el 20’.

El Real Zaragoza presionaba arriba para conseguir recuperaciones rápidas y eso le daba buen rédito a los maños. En el minuto 28, un centro de Dani Gómez se paseaba casi por la línea de gol antes de que Soberón aprovechara un despiste defensivo y recuperara un buen balón que el ‘9’ del Real Zaragoza no podía aprovechar en el área. También Tasende tenía la suya con un disparo de falta raso que atrapaba el meta visitante.

El Andorra transitaba rápido cuando tenía balón y probaba a Adrián Rodríguez, que hacía una buena parada pasada la media hora. Sin embargo, la realidad es que el Real Zaragoza dominaba el encuentro, aunque no fuera así en el marcador.

Dani Gómez mandaba alto su remate y Sebas Moyano no llegaba a rematar un buen centro lateral de Francho antes del descanso. Eran buenos minutos para los locales, pero la pelota no entraba y para el intermedio no llegaba la igualada al marcador. Perdonar tanto podía pagarse muy caro…

Drama total en la segunda parte

La segunda parte comenzaba con algo menos de intensidad y era Minsu quien tomaba la iniciativa con un disparo a las manos de Adrián.



No obstante, el Real Zaragoza quería activarse y volver a generar como en los primeros 45. Así pues, Toni Moya, recién salido al campo, golpeaba desde la central un buen balón que pegaba en el palo.

Acto seguido, sin dejar que se levantaran los ánimos, un error del propio Toni Moya permitía la transición del Andorra y esto obligaba a Pomares a hacer una falta para impedir el uno contra uno que le costaba la roja directa. Era el minuto 60 y con un hombre menos, el Real Zaragoza se venía totalmente abajo.

En el 68 y en el 73 el Andorra aprovechaba la debilidad atrás de los blanquillos para cerrar el partido con dianas de Villahermosa y Alonso. Bazdar recuperaba un buen balón y conseguía después recortar distancias y hacer el primero de la temporada para el Zaragoza.

Los del Principado podían incluso meter el cuarto, pero la sangría paraba mientras algunos aficionados abandonaban el partido antes del pitido final. 0 de 6 para los de Gabi ante dos equipos que acaban de regresar a la categoría. Es el principio, pero el Real Zaragoza preocupa.