Gabi, alto y claro sobre el mercado del Zaragoza: "Confío absolutamente. Más pronto que tarde veréis algún fichaje"

El Real Zaragoza disputa este sábado el segundo encuentro del curso ante el Andorra en lo que será el estreno oficial en el Ibercaja Estadio. Más allá del duelo del césped, muy importante tras perder en el debut, el mercado de fichajes sigue siendo el protagonista de los días. Cada vez queda menos para el cierre de la ventana (1 de septiembre) y el conjunto aragonés todavía tiene muchos deberes.

De hecho, para este sábado Gabi no podrá contar con nuevos refuerzos, ya que esta semana no se ha producido ninguna incorporación. “Vamos a tener que esperar a última hora, mi ilusión y mis ganas son cerrar la plantilla cuanto antes, pero debemos tener paciencia para no equivocarnos y acertar en las tres piezas claves que quedan para tener un equipo competitivo”, ha señalado el técnico este viernes.

Así pues, el madrileño ha expresado con contundencia su confianza con el club de cara al final del mercado: “Confío absolutamente en la dirección deportiva. Más pronto que tarde veréis algún fichaje”.

Principalmente, son necesarios un mediocentro, un portero y uno o dos centrales. Sobre la primera de estas posiciones, Gabi ha explicado que buscan un perfil “totalmente distinto” a lo que ya hay en la plantilla con Guti, Francho, Keidi Bare y Toni Moya. En concreto, un jugador “posicional”, con piernas, capaz de recuperar balón y que de estabilidad al equipo.

Salidas

Por otro lado, el Real Zaragoza debe dar salida a varios efectivos. Esta semana se ha producido la salida de Andrés Borge, pero quedan otras dos obligatorias: Marcos Cuenca y Sinan Bakis. “Hablé con ellos, saben su situación, mientras sean jugadores del club les ayudaré”, decía al respecto el entrenador.

No obstante, también el futuro de Samed Bazdar y Toni Moya es una incógnita. El delantero apenas jugó unos minutos y Moya se quedó sin participar ante el filial de la Real Sociedad B. Aun así, Gabi no los considera prescindibles y ha reconocido que “la decisión del otro día no tiene nada que ver con el mercado”. Incluso, hablaba de que alguno podría empezar como titular el sábado.

Además, el técnico del Real Zaragoza ha explicado sus declaraciones del pasado viernes, cuando comentó que de los 100 o 150 jugadores que habían llamado, la mayoría no quería fichar por la entidad aragonesa por el tema económico.

“La realidad económica del club la sabéis todos. Los dueños están haciendo esfuerzo, pero hay un control económico consumido al 90%. Tenemos el mayor presupuesto de los últimos años, teniéndolo consumido”.