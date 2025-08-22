Claves del Real Zaragoza - Andorra: Valery podría ser titular y Gabi espera un partido "como el del otro día"

Valery Fernández debutará este sábado con la camiseta del Real Zaragoza. El jugador catalán, fichaje más ilusionante del mercado de fichajes hasta la fecha, no fue convocado a San Sebastián al no estar al 100% físicamente. Durante esta semana, en dos sesiones empezó al margen, mientras que la de este viernes la ha completado entera con sus compañeros.

Inscrito ya en la plataforma de LaLiga, Gabi Fernández, entrenador del Real Zaragoza, ha confirmado este viernes en la previa del duelo ante el Andorra que Valery entra en la convocatoria y podría incluso ser titular en el Ibercaja Estadio.

Sobre el futbolista, que llega tras dos años en Primera División sin conseguir regularidad, el madrileño confía en que “marque diferencias”. “Es un jugador de mucho nivel. Hay que llevarlo a donde nosotros queremos, darle la confianza que no ha tenido en el último año, pero estoy convencido de que va a marcar diferencias”, añadía.

En cuanto a otros nombres propios del Real Zaragoza, Gabi ha repasado la situación de los lesionados Keidi Bare y Tachi: “La idea con Keidi era que empezara con el grupo, pero sigue teniendo alguna molestia. Estamos esperando evolución, es importante y cuanto antes lo tengamos mejor para todos. Tachi está en los plazos de una rotura de fibras. Serán 3-4 semanas, sabiendo que como estamos escasos de jugadores nos apremia la rapidez de la recuperación. No vamos a forzar”.

En cuanto a Radovanovic, único central puro de la primera plantilla, sigue mejorando su estado y estará para más tiempo. Aun así, Gabi recuerda que existe la posibilidad de utilizar en el centro de la zaga a Juan Sebastián, Pomares y Saidu hasta que el Real Zaragoza refuerce dicha posición.

Además, Gabi se ha mostrado cauto con Saidu: “Es un chico joven, tiene que mejorar, no ha competido al máximo nivel. Estamos enseñándole conceptos para jugar en el fútbol de élite y poco a poco nos irá ayudando. Tendrá oportunidades más pronto que tarde”.

Partido ante el Andorra

Por otro lado, el Real Zaragoza debe sumar sus primeros puntos de la temporada este sábado en el estreno como local. Visita el Ibercaja Estadio el Andorra, un recién ascendido, que consiguió puntuar ante Las Palmas en la primera jornada.

Gabi tiene claro que quiere hacer de su casa un fortín y poder ganar mañana rebajaría también ciertos “nervios” que él ni tiene ni aprecia de puertas para dentro.

Para ello, el equipo ha estudiado al Andorra y el Real Zaragoza se adaptará al estilo de juego del rival, que es protagonista con balón. En líneas generales, el madrileño espera verticalidad, llegar al área y generar ocasiones claras como ante la Real Sociedad B. “Ojalá el partido sea como el del otro día, con otro resultado”, concluía.