De los cánticos contra Aragón a las quejas de la afición zaragocista en Anoeta: la otra cara del debut del Real Zaragoza

Este domingo comenzó el curso 2025/26 para el Real Zaragoza. Lo hizo de la peor manera posible. Con una derrota por la mínima ante el filial de la Real Sociedad, un recién ascendido a Segunda División. Produjo ocasiones, pero no fue eficaz de cara a puerta y pagó los errores. Aun así, Gabi Fernández se mostró contento por el juego del equipo y confía en que así el “95% de los partidos” se ganarán.

Más allá de lo que se vio sobre el césped de Anoeta, las gradas fueron protagonistas en esta primera jornada. Las 645 entradas visitantes que la Real Sociedad puso a disposición del Real Zaragoza se agotaron en menos de 24 horas. Al campo de San Sebastián acudieron más de 1.000 aficionados zaragocistas para apoyar a los suyos en el estreno de la temporada.

Lo que podía ser un día especial para muchos, terminó siendo una gran decepción. No solo por la derrota. Y es que muchos aficionados del Real Zaragoza denunciaron el trato recibido en el Reale Arena.

En primer lugar, algunos confesaron que al comprar entradas en las taquillas para otras zonas del campo, no se las vendieron por llevar la camiseta (o distintivos) del Real Zaragoza. Así pues, tuvieron que comprarse otra o cambiarse para poder obtener una y ver el partido.

Además, dentro del campo, los maños alzaron la voz contra la gestión de la entidad vasca, ya que, con casi todo el campo vacío, la afición visitante se localizó en la zona de la jaula.

Cánticos violentos

Por otro lado, un sector de aficionados locales protagonizaron los habituales cánticos contra Aragón, que se escuchan en diferentes campos de España (Anoeta,desean una bomba en La Romareda y la Comunidad El Sadar, Riazor) y que LaLiga denuncia casi jornada tras jornada, sin graves sanciones.

Se trata del siguiente: “La Romareda, p*** pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Qué p*** olor, qué porquería, con una bomba todo aquello volaría; una explosión, de Goma 2, y que le den por el culo a Aragón. El Osasuna, que se la goza, viendo quemarse a esa p*** Zaragoza”.

El cántico, por parte de una zona, se escuchó incluso a través de la televisión en dos ocasiones, pero los aficionados zaragocistas aseguran que fueron más veces en el campo, y también en la previa.