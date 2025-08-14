A Valery Fernández le conquistó la magnitud del Real Zaragoza "Desde que sonó mi nombre vi todo lo que mueve el club"

Los últimos refuerzos del Real Zaragoza, Valery Fernández (25 años) y Andrés Rodríguez (24 años), han sido presentados este jueves, a 3 días del debut liguero. El catalán, un polivalente atacante, llega en propiedad tras desvincularse del Girona y firma por 3 años, mientras que el guardameta se incorpora cedido por el Alavés.

Tal y como ha anunciado Txema Indias en su introducción, ambos han hecho un esfuerzo para llegar al Real Zaragoza, demostrando que quieren vestir la blanquilla.

Principalmente, Valery Fernández, que jugó el pasado curso cedido en el Mallorca, ha rechazado ofertas más elevadas económicamente para recalar en Zaragoza. El futbolista ha reconocido que hubo un interés desde Qatar, pero quería “seguir en el fútbol profesional”. “Puedo dar más de lo que he podido dar y este era el sitio perfecto. Me transmitieron confianza desde el primer día y eso está por encima de lo económico. No me arrepiento de haber decidido estar aquí”, confesaba.

Más allá de esto, Valery ha reconocido que la magnitud del club tuvo que ver en su decisión: “Desde que sonó mi nombre vi la magnitud del club y la afición y todo lo que mueve”.

“Desde que me llamaron Txema y Gabi sentí confianza en el proyecto y en mí. No he tenido la continuidad que me hubiera gustado y aquí quiero encontrarla. Vengo con la ilusión de ayudar al equipo y hacer cosas grandes”, añadía.

Además, Valery, que destaca por su rapidez, regate y carácter, se puede desenvolver en varias posiciones, pero confiesa que donde mejor se siente es en el carril izquierdo. Aun así, explica que se adaptará a la posición que requiera Gabi Fernández.

En cuanto a su estado físico, el futbolista ha aclarado que todavía está cogiendo el ritmo, sin haber tenido una pretemporada grupal y después de una lesión en el hombro y duda de si estará al 100% para el primer partido.

Valery ya sabe lo que es subir a Primera División y, como ya defendieron Paulino y Pomares, lo más importante para lograrlo es el grupo humano. “No creo que se trate de individualidades, es un conjunto, tenemos que tener unión entre todos”, comentaba.

“Podemos hacer cosas bonitas, ir paso a paso. No es cuestión de luchar por subir. Tenemos la ilusión. Iremos paso a paso y a mitad de temporada veremos”, reflexionaba el catalán sobre las metas del equipo.

Adrián, preparado para el debut

Por su parte, Adrián Rodríguez, guardameta cedido por el Alavés, ha mostrado seguridad de cara a su posible debut este domingo. Con la marcha de Poussin, es el único guardameta del primer equipo, por lo que, sin apenas entrenamientos, será el guardián del Real Zaragoza.

“Vengo de tres años en un vestuario de Primera, los dos partidos que jugué demostré que estoy preparado para el domingo”, confía el joven arquero.

“Soy un portero con buen juego aéreo y uno contra uno, y creo que transmito seguridad y confianza a la defensa y al equipo”, se describía Rodríguez, consciente de la presión que supone ser portero del Real Zaragoza.