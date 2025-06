Una década de la última final por el ascenso del Real Zaragoza: "Fue uno de los días más tristes de mi carrera"

Este sábado 21 de junio se dará por finalizada la temporada de LaLiga Hypermotion 2024/25 con el desenlace de la final de los playoffs entre el Oviedo y el Mirandés. Uno de los dos equipos vivirá esta noche algo inolvidable, un sueño por el que aspiran otras tantas ciudades. Entre ellas, por supuesto, Zaragoza.

El Real Zaragoza ha cumplido ya 12 años consecutivos en el infierno de la Segunda División y desde el 21 de junio del 2015, hace justo una década, nunca ha estado tan cerca el volver a la élite. Aquel día del que este sábado se cumplen 10 años se disputó el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. Aquel día, el zaragocismo tocó con la yema de los dedos ese ansiado objetivo. Pero se esfumó a falta de 5 minutos para el 90'.

Los de Popovic eliminaron al Girona en las semifinales con una remontada histórica en la vuelta (remontaron un 0-3 de La Romareda), pero todavía quedaba otra eliminatoria ante Las Palmas. En la ida se vivió un ambiente único e irrepetible en El Municipal y el Real Zaragoza se llevó un favorable resultado de 3-1 para defender en Gran Canaria.

Sin embargo, los goles de Roque Mesa y Araujo en el 85 arrebataron la ilusión de toda la afición.

Desde entonces, el Real Zaragoza no ha vuelto a disputar ninguna final. Solo dos promociones más, la del 2018 y la del 2020, en las que fue eliminado por el Numancia y el Elche, respectivamente. Por ello, una década después, esa fecha sigue doliendo igual que el primer día.

El equipo dirigido por Popovic estaba formado por jugadores con un gran futuro como Bono, Jesús Vallejo, Diego Rico, Borja Bastón, William José o Íñigo Ruiz de Galarreta. En esa plantilla también estaba Carlos Nieto, que comenzaba su trayectoria en el primer equipo, la cual está cerca de terminar.

Entre los jugadores que vivieron aquel drama se encuentra Javi Álamo, futbolista canario que vistió tres temporadas como blanquillo y que ahora se ha convertido en primer entrenador del CD Cuarte.

“En mi carrera deportiva igual es uno de los días más tristes. En 16 años no conseguí ascender en ninguno. Jugué varios ascensos, pero es verdad que el de Zaragoza fue el que más cerca me quedé de ascender, encima con el club que me dio la oportunidad de debutar en Primera División. Lo recuerdo como un día triste”, expresa el exjugador sobre la final en Gran Canaria.

Recuerdo del partido

Pese a que han pasado ya 10 años, Javi Álamo tiene perfectamente en su memoria la eliminatoria: “El partido en casa fue muy bueno, conseguimos ganar 3-1. Fuimos fuera con una renta grande. Fue una primera parte seria, arriba no tuvimos muchas ocasiones más que un larguero de Dorca que podía haber acabado el gol, pero tampoco lo estábamos pasando tan mal. Llegó el gol de Roque Mesa antes del descanso y la segunda parte fue parecida”.

“El segundo gol yo creo que fue una carambola, metió una chilena para atrás, en el segundo palo, y fue una pena porque teníamos muchísima ilusión”, añade todavía con la responsabilidad de la oportunidad que se perdió. “Lo tuvimos muy cerca y se ha visto lo que cuesta subir”, continúa.

Además, reconoce que en su caso el palo fue mayor porque pasó de poder ascender “con un equipo que quería mucho” a marcharse del club. “Yo estaba muy feliz aquí en Zaragoza, estaba muy cómodo, era uno de los capitanes y estaba muy contento. Mi idea era seguir, después de ese palo, tuve unas charlas con el club, y al final no se dio la opción. El fútbol es así, las líneas de éxito y de fracaso son muy finas”, reflexiona.

Situación del Real Zaragoza

Javi Álamo, afincado en Zaragoza, sigue de cerca la actualidad del equipo y confía en que tarde o temprano el Real Zaragoza conseguirá el ascenso, aunque es consciente de que “la Segunda División se ha igualado muchísimo y hay muchos equipos con presupuestos altos”.

“Ojalá con Gabi, lo conozco, ojalá le vaya muy bien, ya que además de segundo entrenador está mi buen amigo Chus Herrero. Ojalá sea este año”, desea el canario.