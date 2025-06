Antiviolencia multa al Zaragoza con 25.000 euros y propone el cierre de su estadio un mes por la invasión de La Romareda

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, tras su reunión este miércoles en el Consejo Superior de Deportes (CSD), ha acordado diversas propuestas de sanción entre las que destaca una multa de 25.000 euros y la clausura temporal por un mes del estadio del Real Zaragoza.

En el escrito de la institución se detalla que las sanciones al club aragonés se deben a diferentes acciones que tuvieron lugar en el último encuentro disputado en La Romareda, el Real Zaragoza – Deportivo de La Coruña, de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion. Fue la despedida del viejo estadio antes de su demolición y además, ese 26 de mayo se certificó la salvación con una victoria por la mínima (1-0).

De esta forma, al acabar el encuentro, miles de aficionados saltaron al césped de La Romareda en busca de reliquias u otros recuerdos, también en forma de fotografías, siendo este hecho el principal motivo de sanción.

No obstante, Antiviolencia no detalla si el cierre del estadio durante un mes será en La Romareda (que no se estrenará hasta 2027) o en el modular del Parking Norte, donde jugará el equipo las próximas dos temporadas. En el comunicado habla de la clausura del “recinto deportivo”.

Además, denuncia el encendido de bengalas y el tifo del Gol Norte antes del inicio del partido. En este se leía "La Romareda siempre será mi estadio" y las fechas de 1957 y 2025.

En concreto, la propuesta es la siguiente: “Por graves deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir la invasión de un numeroso grupo de aficionados en el terreno de juego una vez acabado el partido, el encendido de varias bengalas y la exhibición de una pancarta de grandes dimensiones con una leyenda alusiva a un grupo cuyos miembros han sido sancionados por numerosos incumplimientos de la Ley 19/2007, sin previa comunicación ni contar con el preceptivo certificado de estar realizada con materiales ignífugos”.

Esta multa económica se une a la que el pasado mes de abril propuso la Comisión Antiviolencia al Real Zaragoza, entonces de 10.000 euros, por permitir la entrada de bengalas a un entrenamiento a puerta abierta.