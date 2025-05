Dani Gómez reconoce que Ramírez confiaba más en él y que el otro día apareció "cuando el equipo lo necesitaba"

Dani Gómez, que llegó al Real Zaragoza el último día del mercado de invierno, anotó uno de los tantos más celebrados por el zaragocismo en los últimos años. El delantero puso el 3-2 que dio la victoria frente al Cartagena el pasado sábado en La Romareda y la cual sirve para ver más cerca la permanencia.

Tras tres días de descanso, el Real Zaragoza volvió al trabajo este miércoles para preparar el partido contra el Oviedo. Este jueves, Dani Gómez, protagonista de la semana, ha repasado la actualidad del equipo y sus sensaciones tras cuatro meses en la ciudad.

Sin lograr la regularidad en el once titular, el sábado pasado Dani Gómez salió al verde en el minuto 69 y consiguió dar una asistencia y un gol. “Trato de estar enchufado cuando salgo de suplente, nunca sabes lo que necesita el equipo. Desde que entré creía que podíamos remontar, teníamos la necesidad porque se hubiera puesto muy cuesta arriba”, admitía el ‘9’.

Su gol dio tres puntos de oro al Real Zaragoza, que en ese momento se situó a ocho del descenso. Sin embargo, el Eldense también venció y Dani Gómez es consciente de que los de Elda no se rinden y se lo va a poner “muy difícil”: “No hay que dar por finalizada la temporada ni pensar que el trabajo está hecho. Tenemos que estar a la altura de este escudo, ir a ganar a Oviedo”.

En ese sentido, defiende que lo más importante es que el conjunto maño depende de sí mismo para la permanencia. “Tenemos que seguir haciendo las cosas bien como en estos últimos seis partidos. Seguir con la racha de victorias y darle una alegría a la afición, que les estamos haciendo sufrir mucho esta temporada”.

Este domingo puede llegar la salvación matemática, aunque el escenario es complicado. Para que sea posible, principalmente, los de Gabi deben vencer al Oviedo, que lucha por meterse en ascenso directo. “Hay que salir enchufados desde el primer segundo porque estos equipos no te perdonan, no podemos regalarles nada”, reflexionaba Dani Gómez recordando lo ocurrido ante el Racing de Santander o el Levante.

Pese a la dificultad, los aragoneses llegan con una dosis de confianza tras las últimas dos victorias, así como “más liberados” para mejorar también en el juego.

Situación personal

A nivel personal, el ariete madrileño ha confesado cómo está viviendo este tramo de temporada en el Real Zaragoza: “Empecé bien, el anterior míster tenía más confianza en mí que ahora mismo, aunque la confianza hay que ganarla en el campo. La mentalidad de un jugador requiere saber estar en estas, en ayudar al equipo más allá de ser titular o suplente. El otro día el equipo me necesitaba y aparecí en el momento que tenía que aparecer. Estoy feliz y tranquilo por ello”.

En cuanto a su juicio propio, explica que no es él quien tiene que valorarlo, pero asegura que trata de dar lo mejor de sí mismo: “Cuando llegas a un equipo cuando la confianza en general no es alta, es complicado que cada uno saque su mejor versión. Espero más de mí, pero los números no están mal. Ahora mismo, no es momento de hablar de la situación individual. Lo importante es salvar al Real Zaragoza”.

Por último, Dani Gómez ha explicado la decisión de la plantilla y el cuerpo técnico de pagar las entradas de los aficionados desplazados a Oviedo. “Es lo mínimo”, señalaba. “Son muy importantes para nosotros, empujan con nosotros y nos ponen las cosas más fácil”, concluía valorando el gran apoyo del zaragocismo.