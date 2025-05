Nayim, héroe de la Recopa del Real Zaragoza: "Volveremos a ser importantes en el fútbol español y europeo, estoy seguro"

El 10 de mayo jamás será un día cualquiera para un zaragocista. Cada 10 de mayo, pasen los años que pasen, se recuerda la mayor gesta de la historia del Real Zaragoza. Una histórica e imborrable noche en París. Fue un 10 de mayo de 1995 cuando el escudo del león se coronó entre los grandes de Europa, gracias a un grupo memorable de futbolistas que hizo soñar, también gritar y llorar, a toda una ciudad.

Hoy, 10 de mayo de 2025, se cumplen 30 años desde que el Real Zaragoza conquistó el Parque de los Príncipes de París y levantó la Recopa de Europa. Se cumplen 30 años del encuentro en el que el cuadro dirigido por Víctor Fernández y capitaneado por Xavi Aguado, Miguel Pardeza o Andoni Cedrún, entre otros, se impuso al Arsenal por 1-2.

En esa gran noche, que se ve ahora con la evidente nostalgia de unos tiempos lejanos, más felices y gloriosos, destacará para siempre el nombre de Nayim. Su gol, golazo, ante Seaman y desde casi el medio campo está grabado en las retinas de cualquier apasionado del Real Zaragoza (y del fútbol). Da igual si lo vivió o no, da igual la generación o la parte del mundo en la que se encuentre porque ese gol es uno de los mandamientos del zaragocismo.

30 años después de llegar a lo más alto, el zaragocismo afronta este 10 de mayo con orgullo y emoción de lo que un día fue, pero sabiendo que del pasado no se vive y que la realidad ahora es otra. Camino de cumplir 12 años en la categoría de plata y luchando, por segunda temporada consecutiva, por no bajar a Primera Federación.

Pese a todo lo que sacude al Real Zaragoza en estos momentos, siempre hay hueco para presumir de aquella noche mágica. Por ello, Mohamed Ali Amar (Nayim) y muchos de los protagonistas de la Recopa celebrarán su aniversario. “Nos vamos a juntar la mayoría, todos los que podamos, para estar juntos y recordar esos momentos. Veremos el partido en La Romareda y saltaremos al campo para saludar a la gente”, explicaba el ceutí al EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Además, esta misma semana ha fallecido José Ángel de la Casa, periodista que narró el mítico gol de Nayim en la final. El exjugador zaragocista destaca su profesionalidad y reconoce que se sigue emocionando al escuchar su narración.

Sin duda, el 10 de mayo de 1995 fue un día que jamás se le olvidará a ninguno de los artífices, esos 'Héroes de París'. Pero, entre todos los recuerdos de esa noche, Nayim guarda uno especial: “Lo que me viene a la cabeza cuando veo imágenes y me lo recuerdan es la imagen de mi padre, de intentar ubicarlo en la grada después del gol, mirando hacia arriba, sabiendo que era imposible. Pero que sintiera que iba por él, porque era su sueño, que su hijo pudiera triunfar en el fútbol. Ahora que ya no lo tengo conmigo, me viene mucho a la cabeza”.

“Fue una época que disfruté mucho, todos lo hicimos, eso quedará para siempre”, añadía sobre la gesta el exfutbolista.

Otra final y el futuro del Real Zaragoza

No obstante, es consciente de que con el actual contexto aparecen diversos sentimientos en una fecha como hoy: “Se recuerda siempre con alegría, con satisfacción, pero también con la preocupación presente del club. En estos momentos, lo importante no es celebrar el 30 cumpleaños, sino celebrar la victoria del Zaragoza. Si puede ser, que el Eldense no puntúe y tengamos la salvación casi lograda”.

“Esta final contra el Cartagena es más importante que aquella. Poder perder la categoría es más importante que ganar cualquier título”, añadía al respecto el héroe. “El mejor regalo que nos pueden hacer los chavales a los jugadores de esa época es que logren el triunfo”.

En ese punto, Nayim analiza la situación del Real Zaragoza en una temporada que empezó con ilusión: “Se ha ido diluyendo el equipo, no se daba con la tecla, los jugadores no rendían al nivel que han demostrado en otros equipos. Hemos estado mucho sin ganar partidos y al final entras en una dinámica de la que es muy difícil salir. La salida de Azón también nos ha hecho daño”.

Pese a todo, el espíritu de todo un campeón como él es el optimismo, la ilusión y el soñar por volver a lo más alto.

“La nueva propiedad está por la labor de poner al club y al equipo donde se merece. Hay que hacerlo con calma, con tranquilidad, simplificando las cosas y trayendo jugadores con personalidad, con nivel, para poder estar ahí arriba todo el año. De esta manera, con un proyecto sólido, hay que intentar subir algún año”, entiende Nayim, que considera que Gabi está capacitado para dirigir al Real Zaragoza y “para más”.

Así pues, con la mente focalizada en el presente del club, pero mirando de reojo al pasado para revivir esa grandeza, y al futuro para soñar, Nayim da ese halo de esperanza: “Yo estoy convencido de que volveremos a ser importantes en el fútbol español y por qué no europeo. Hay que hacerlo con paciencia, no querer volar antes que andar”.

Con ese deseo de volver a vivir lo que muchos presenciaron y otros solo han visto en vídeos, el Real Zaragoza debe hacer honor a su nombre, su historia y su escudo venciendo al Cartagena en La Romareda a partir de las 21.00.