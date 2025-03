Nueva etapa, pero todavía sin victoria: Gabi suma su primer punto con un Real Zaragoza que se queda a dos del descenso

No hay manera. Ni con cambio de entrenador ni con cambio de sistema o jugadores. El Real Zaragoza sigue sin sumar la victoria y no aleja el descenso, tan solo a dos puntos. El primer partido de Gabi como entrenador blanquillo se ha saldado con un empate ante el Córdoba (1-1). En la primera mitad, sin apenas ocasiones, no se movía el marcador y la intensidad llegaba en el segundo tiempo. Entonces, los andaluces, después de avisar, conseguían abrir la lata con un tanto de cabeza de Rubén Alves. En el 83’, Soberón empataba de penalti la contienda y la afición creía en una remontada que se esfumaba.

En esta jornada intersemanal había mucho más que tres puntos en juego, al menos, para el Real Zaragoza. El club aragonés, tras la debacle en Almería y la despedida de Miguel Ángel Ramírez y Juan Cordero, regresaba a su estadio con el objetivo de volver a la senda de la victoria y dejar el descenso a cuatro puntos. Una oportunidad que no se podía dejar pasar, esta vez no.

Además, ganar suponía una dosis de confianza y moral para las siguientes 10 finales y para que Gabi Fernández empezara su etapa de la mejor forma posible.

El madrileño, en su regreso a la que fue su casa, planteaba cambios importantes en la alineación Así pues, en el once regresaba a la portería Poussin, Guti debutaba como titular y volvían Liso y Calero. Luna, Vital, Jair, Calero, Francho, Toni Moya, Adrián Liso, Soberón y Dani Gómez completaban el dibujo.

Tras la protesta de la afición zaragocista frente al palco, el foco y la importancia pasaba al verde de La Romareda, donde se esperaba una nueva imagen del conjunto aragonés. El comienzo le costaba al Real Zaragoza, que no conseguía armar jugadas de peligro y veía como se jugaba más en su área. Aun así, hasta el cuarto de hora no llegaba el primer disparo a puerta que mandaba Poussin a córner.

El Córdoba apretaba más, pero el Real Zaragoza tenía varias ocasiones claras consecutivas antes del 25’. Primero con una falta lateral que ejecutaba Toni Moya a la cabeza de Jair, remataba Vital y atajaba finalmente Ramón Vila. Acto seguido, recuperaban los locales y Soberón protagonizaba una buena acción que terminaba en córner al pegar en la defensa. Ahí, de nuevo, rozaba Jair el primero, levantando a La Romareda.

Después, la pausa regresaba sin un dominador del juego, aunque los andaluces ganaban en posesión y atrevimiento. De hecho, el peligro del cuadro dirigido por Iván Ania llegaba sobre todo a balón parado y el Real Zaragoza sufría con un córner que pegaba en el larguero.

Las llegadas, en general, eran escasas. Para los de Gabi, Liso era protagonista. El extremo culminaba fuera una acción por banda de Marcos Luna y al borde del descanso, se iba solo en carrera ante Vila, pero, poco acertado, no llegaba a definir perdiendo la disputa ante Rubén Alves.

Sin cambios en el marcador, llegaba un descanso muy protestado. Era córner a favor del Real Zaragoza y el colegiado señalaba la retirada a los vestuarios.

Miedo y un poco fe

Mejor que en los primeros 45 minutos salía la escuadra blanquilla en el segundo acto. Al poco de la reanudación pisaba el área cordobesa con una buena combinación entre Liso y Calero, pero el disparo frontal de Dani Gómez acababa en córner.

El susto se metía el cuerpo de los más de 17.000 aficionados en la grada con el testarazo de Obolskii que se paseaba rozando el palo de Poussin. El francés tendría que aparecer minutos después con una vital intervención para detener un remate a la contra, que respondía un intento de acercamiento zaragocista.

El Córdoba estaba más cerca y al final la pelota entraba en la red. Rubén Alves, en un córner, ponía el 0-1 y sembraba el terror máximo en El Municipal a la media hora de partido.

Reaccionaba tímidamente el Real Zaragoza, que lamentaba una jugada clara de Dani Gómez. Su golpeo, sin saber cómo, se iba fuera de los tres palos.

No obstante, otra película se dibujaba a partir del 81’, cuando Ávalos Barrera veía el agarrón sobre Vital dentro del área y señalaba la pena máxima. Soberón, goleador del equipo, no fallaba ante Ramón Vila y ponía la igualdad en el electrónico.

La Romareda creía y los de Gabi estaban más cerca que nunca de la victoria. Tanto que la afición celebraba el 2-1 en el minuto 88, que era anulado por falta.

No daba para más y el Real Zaragoza sigue sin ganar en casa. Suma un punto insuficiente para alejar el descenso y el sábado visita El Sardinero.

Real Zaragoza 1 – 1 Córdoba CF

Real Zaragoza: Poussin; Marcos Luna (Tasende, m.66), Jair, Bernardo Vital, Iván Calero; Francho, Toni Moya, Raúl Guti (Aketxe, m.89); Adrián Liso (Adu Ares, m.66), Soberón y Dani Gómez (Pau Sans, m.75).

Córdoba CF: Ramón Vila; Sintes, Isaac, Albarrán, Rubén Alves; Isma Ruiz, Ortiz (Theo, m.75), Alex Sala (Magunazelaia, m.75); Jacobo, Carracedo, Obolskii.

Árbitros: Ávalos Barrera. Amonestó a Toni Moya, Iván Calero y Soberón del Real Zaragoza. Amonestó a Alex Sala, Rubén Alves, Isma Ruiz, Carracedo, Theo del Córdoba.

Goles: 0-1, Rubén Alves (min. 64). 1-1, Soberón (m.83) de penalti.

Incidencias: Partido de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion disputado en La Romareda.