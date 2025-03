La recuperación de Raúl Guti, Femenías o Poussin y el futuro de Ramírez en el Real Zaragoza: "No me lo planteo"

Varios nombres han aparecido este viernes en la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez antes del Almería – Real Zaragoza, entre ellos, el suyo. El técnico canario afronta este sábado otra final, posiblemente la última oportunidad que le queda para salvar su puesto en el club aragonés.

No obstante, Ramírez vuelve a quitarle importancia y preocupación a su futuro en el Real Zaragoza. Sobre si se juega el puesto o no este fin de semana ante el Almería, admite que es algo en lo que no piensa, que no se plantea. "A mí me ocupa que el Zaragoza esté mejor deportivamente. Lo que pase conmigo el tiempo lo dirá", ha explicado.

Además, reconoce con la propiedad solo se ha hablado de cómo avanzar en esta crisis: "Más que mensaje ha sido sentarnos a encontrar soluciones. Esa ha sido la mesa de trabajo, qué podemos hacer distinto y mejor. Yo trato de pedir otras perspectivas, el día a día te puede cegar, el club me aporta verlo desde fuera. Esa ha sido nuestra conversación, ver cómo mejorar al equipo".

Sin duda, otro de los asuntos que más está dando de que hablar esta semana es el debate de la portería. En este aspecto, Ramírez ha defendido que su cambio de Poussin no fue un castigo.

“Independientemente de lo que se pueda hablar, tratamos de analizar sus compartamientos. Tenemos un problema si individualizo los males. No hay un culpable. Cuando cambié a Poussin por Femenías, no estaba siendo consecuencia de ningún castigo. No quiero cometer el error de personalizar lo que le está pasando al equipo”, explica al respecto sin concretar quien ocupará la portería ante el cuadro andaluz.

De la misma forma, tampoco señala a la defensa de la situación que vive el Real Zaragoza: “Lo que nos está pasando es responsabilidad de todos. Yo el primero”.

Bajas y recuperaciones

Otro de los nombres propios es el de Raúl Guti. El centrocampista, que todavía no ha podido debutar en esta nueva etapa como blanquillo, ha entrenado esta semana con el grupo y Ramírez confiesa que regresará a la convocatoria para este sábado.

Así pues, ante la nueva baja de Keidi Bare por lesión, el entrenador valora que Toni Moya podría tener minutos y que Guti entra en la lista para poder participar. De esta forma, la ausencia del ‘6’ no obligaría a usar a Kervin Arriaga en el centro del campo y volvería a ser central.