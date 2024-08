Fichajes, Cristian y Poussin: un ambicioso y "estresado" Víctor Fernández repasa la actualidad del Real Zaragoza

Como el propio Víctor Fernández ha afirmado en la rueda de prensa previa a la jornada 2 de Segunda División, con el mercado abierto, el mundo del fútbol sigue más pendiente de los fichajes que de la propia competición, un hecho que para él "no tiene ningún sentido". El técnico admite que se encuentra en "modo entrenador", pero reconoce que le estresa la proximidad del cierre de la ventana y este sábado ha repasado toda la actualidad del Real Zaragoza con varios nombres sobre la mesa.

Actualmente, la afición zaragocista sigue muy atenta al desarrollo del mercado de fichajes, donde los rumores no paran de correr, pero la realidad es que el Real Zaragoza no ha anunciado ninguna incorporación en los últimos días. "Todo sigue igual. Han pasado nueve días y no ha habido ninguna novedad oficial", comentaba Víctor Fernández, que pide paciencia y que el tiempo no condicione las negociaciones. También mostraba su rechazo al cierre de la ventana con la competición empezada: "No son las mejores condiciones para trabajar. No es algo positivo para el fútbol".

Pese a todo, insiste en que todos en el seno del club acordaron que los tiempos son importantes, pero más los jugadores que tienen que llegar: "Yo solo quiero los mejores jugadores que puedan venir dentro de nuestras posibilidades. No nos hemos desviado ni un centímetro de esa hoja de ruta". Aun así, no esconde que está "más estresado" y, para no pillarse los dedos, señala que faltan más de tres y menos de siete fichajes. "En el Real Zaragoza 2024/25 estarán quienes quieran estar y los que puedan estar", sentenciaba.

Al preguntarle por alguna llegada bomba, Víctor Fernández apuntaba a que es "muy difícil sorprender en el mercado de segunda", pero que hay dos o tres que son de los "suyos", refiriéndose al buen manejo del esférico. En definitiva, asumiendo un riesgo por la dificultad, señala que si viene lo que están buscando, estará "súper feliz".

❝Tenemos que ser un equipo con humildad pero con la máxima ambición❞



🎙️ Víctor Fernández — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 24, 2024

Como nombres propios, los centrales Kosa o Enrique Clemente, el zaragozano expresaba que “son muy buenos jugadores” y “como espectador” le gustaría verlos los domingos en La Romareda.

Recordando sus palabras de la semana pasada, cuando declaraba que estaban lejos del objetivo, Víctor Fernández comentaba este sábado que "no ha cambiado casi nada, estamos los mismos y seguimos estando lejos". Sin embargo, además de la diferencia de los tres puntos en el casillero, considera que el equipo está entrenando cada día mejor, adaptándose y con buena actitud: "Los que estamos me generan mucha ilusión y confianza".

Sobre el Cartagena

Dejando a un lado el mercado y con su mente en “modo entrenador”, Víctor Fernández visualiza un partido muy difícil, ante “un equipo con mucho oficio”, cuyo resultado en la primera jornada “no corresponde a lo que fue el partido”. En su caso, afrontan el encuentro “como cada jornada de la competición, con la máxima humildad y con la máxima ambición”, así como con “una actitud ganadora y valiente”. Por encima de todo, quiere un conjunto “competitivo” y “con personalidad”.

Para el lunes en Cartagonova dejaba caer que no habrá grandes modificaciones en el once titular, pues “funcionó perfectamente” y “todo el mundo está mejor”. Además, reflexionaba sobre la importancia de conseguir más competitividad que en las anteriores temporadas y que todos estén preparados para cuando les toque jugar.

Uno de los cambios seguros será el de Poussin en portería. Víctor, que ha defendido durante el verano al guardameta, muestra plena confianza hacía el francés. “Ha entrenado muy bien, tiene la mente muy limpia, despejada, sin presión. Ha hecho muy buenos partidos en la pretemporada. Me ha trasladado tranquilidad. Me da seguridad, confianza, ojalá eso que nos ha demostrado la siga demostrando cuando le corresponda jugar”. Eso sí, también confesaba que Cristian entrará en la convocatoria.

Nombres propios

En la previa al encuentro, el entrenador del Real Zaragoza ha tenido palabras para diferentes futbolistas de la plantilla. En primer lugar, comentaba la situación de Ager Aketxe, ausente en una sesión con el grupo. “Lo apartamos porque se contracturó el día de la doble sesión. Fue un susto. Hoy ha hecho el entrenamiento con normalidad aunque lo hemos apartado del golpeo a balón parado. Espero que pueda llegar, mañana será la prueba más exigente”, señalaba.

En cuanto a las posibles salidas, remarcaba que Bermejo sigue contando para ellos y está entrenando y compitiendo “muy bien”. “No tengo absolutamente ninguna queja, no hay ningún cambio con respecto a su situación contractual”, insistía Víctor, que utilizará a sus futbolistas en función de sus necesidades, mientras sean jugadores del Real Zaragoza. Misma situación con Jair, que también viajará a Cartagena. “Sabemos cuál es nuestro planteamiento con Jair. No sé si va a surgir ninguna oferta interesante para el jugador y para el club”, concluía.

Por otro lado, Víctor Fernández revelaba que no ha sido necesario bajar la euforia de la victoria en Cádiz, pues muchos de sus jugadores ya conocen cómo es la Segunda División. Por ello, comenta que ha insistido más en visualizar todas las cosas que el grupo hizo bien y señalaba la presión alta o los kilómetros acumulados. “Este es el camino”, reconocía. “Somos un equipo joven, tenemos que aprovecharlo, es nuestra apuesta” expresaba contento.

Aun así, el aragonés mantiene la cabeza fría: “La historia más reciente del Real Zaragoza nos ha dado una gran lección y espero que todos lo hayamos aprendido. Los jugadores, entrenadores, los periodistas, la afición. Esto es una maratón”.