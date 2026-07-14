A.GAIN se incorpora al Real Zaragoza como accionista mayoritario: "Es consciente de la situación deportiva"

El Real Zaragoza informa de que Real Z LLC ha alcanzado un acuerdo con A.GAIN, plataforma internacional de inversión respaldada por IDC Network, para su incorporación como accionista mayoritario del club.

En el marco de este acuerdo, A.GAIN asume desde hoy la gestión del club, trabajando de manera coordinada con la estructura actual para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto deportivo.

El grupo, que llega tras meses de análisis y con una experiencia contrastada en la industria del fútbol, "es plenamente consciente de la situación deportiva actual y afronta esta nueva etapa con total compromiso y profesionalidad".

"A.GAIN conoce el trabajo que tiene por delante y asume este desafío con una planificación sólida, un equipo directivo cuidadosamente seleccionado por su experiencia y compromiso, y una estructura de trabajo que combina el conocimiento y la dedicación local con los más altos estándares internacionales de gestión", han asegurado desde el club.

A.GAIN se incorpora al proyecto junto a Jorge Mas y Juan Forcén, accionistas actuales del club. Así conforman un grupo "con todas las capacidades necesarias para alcanzar un objetivo común: devolver al Real Zaragoza la estabilidad y la competitividad que su historia y su afición exigen".

Actualmente se ha firmado un acuerdo previo de inversión.

La formalización definitiva de la operación se completará una vez finalizados los procesos pendientes, incluidas las autorizaciones regulatorias y deportivas correspondientes.

A lo largo de los próximos días, el club comunicará a sus aficionados nuevos detalles sobre el plan de futuro y los siguientes pasos de esta nueva etapa.

A.GAIN

A.GAIN, parte de IDC Network, es una plataforma global de inversión centrada en asociarse con personas excepcionales e instituciones consolidadas. Respaldada por más de 30 años de experiencia inversora a través de IDC Network, A.GAIN combina capital con visión de largo plazo, una participación activa en la gestión, experiencia operativa y apoyo estratégico para ayudar a las organizaciones a crear valor de forma sostenible.

A través de su estrategia especializada en deporte, RONDO, A.GAIN invierte en clubes de fútbol profesional donde una propiedad responsable, un gobierno corporativo sólido y una colaboración a largo plazo pueden generar un éxito deportivo e institucional duradero.