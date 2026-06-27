Carlos Verón, el aficionado de la Selección española que los sigue por el mundo desde 2016: "Ya tengo la entrada para la final"

El fútbol mueve pasiones. La afición por este deporte es de las más leales, si no que se lo digan a los zaragocistas que se mantienen a pie de cañón en los peores momentos. Zaragocistas y seguidores fieles de La Roja son Carlos Verón y sus dos amigos que se han liado la manta a la cabeza y han cruzado el charco para ver a la Selección española en el Mundial de 2026.

Estos tres amigos, vecinos de Calatayud, no son nuevos en esto de recorrerse el mundo para ver a la selección de Luis de la Fuente jugar. "Llevo asistiendo a todos los grandes campeonatos desde la Eurocopa de 2016", explica Carlos Verón desde Guadalajara (México).

Unos viajes que comenzó sin la compañía de los dos amigos que le acompañan en esta aventura entre Estados Unidos y México, sedes de este año, pero que no tardaron en unirse. "Ya compartí esta experiencia con ellos en la Eurocopa de 2024", cuenta. Aunque en esa ocasión el viaje era a un punto más cercano ya que se celebró en Alemania.

El buen recuerdo de esta experiencia provocó que quisieran sumar un nuevo campeonato a su palmarés: "Empezamos a pensar en este viaje justo después de que terminara la Eurocopa de 2024 y comenzamos a organizarlo cuando se publicó el calendario, en diciembre del año pasado", explica.

El reto de este Mundial se encuentra en que está dividido en tres grandes sedes como Canadá, Estados Unidos y México. Así, miraron al dedillo el calendario de España: "Planificamos toda la ruta en función de las sedes donde jugaba España y, a partir de ahí, buscamos los vuelos y alojamientos más económicos posibles".

Carlos Verón durante el partido de España contra Arabia Saudí en el Mundial de Fútbol Cedida

Dos partidos de la fase eliminatoria

Este grupo de amigos lleva desde el 17 de junio en América para vivir la experiencia completa del Mundial cuando aterrizaron en Nueva York. Desde ahí fueron hasta Atlanta para disfrutar el partido de España contra Arabia Saudí, donde vieron la goleada de los españoles (4 a 0).

"Ver a la Selección fuera de España es algo espectacular porque la gente que acude al estadio lo hace para animar y disfrutar del fútbol", indica sobre la experiencia. Unos partidos que siguen de la mano de la Marea Roja, la peña oficial de la Federación Española que indica que lo hace "aún más especial".

Sin embargo, eso no lo es todo ya que si destaca algo es el ambiente con otras aficiones: "Lo mejor es el ambiente que se genera entre aficionados de tantos países diferentes y el buen clima de convivencia que se crea alrededor del torneo", valora.

Así, más allá de la propia experiencia de ver los partidos. Han encontrado la excusa para conocer nuevos lugares y entre partido y partido, estos tres amigos han viajado hasta Cancún.

De este paraíso han viajado hasta Guadalajara para ver a España contra Uruguay en la madrugada del sábado (horario español). El último partido, hasta el momento, que van a ver antes de su vuelta a España este domingo.

Aunque no descarta volver a Nueva York para la final: "Si España consigue llegar a la final, ya tengo tanto la entrada como el hotel reservados".