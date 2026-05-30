El Casademont salva el honor del deporte de Zaragoza sobre la bocina: el triple de Spissu que empujó la Virgen del Pilar

Tenía el Casademont Zaragoza la misión de salvar el honor del deporte -sobre todo, masculino- de la capital aragonesa, y decidió hacerlo como lleva escrito con sangre cualquier zaragozano, a la épica y sin rendirse hasta el final.

Lo hicieron entre un canadiense y un italiano, Trae Bell-Haynes y Marco Spissu, que ya llevarán escrito en su ADN el espíritu de Zaragoza al fabricar una salvación épica e histórica en lo que ya se conoce como 'El milagro de Lugo'.

🔥 @TraeBall_5 falló el tiro libre, cogió el rebote... y el resto es HISTORIA DE ESTA COMPETICIÓN.



¡HA METIDO SOBRE LA BOCINA @minispi EL TRIPLE QUE DEJA A @casademontBZ EN #LigaEndesa!



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Después de la debacle del fútbol, el Casademont se jugaba la vida y la permanencia en ACB en 40 minutos en el Pazo do Deportes de Lugo.

Necesitaba ganar y que perdieran Gran Canaria o Andorra, y el primero lo hizo por la vía rápida, con una derrota clara que ya en el descanso era de 20 puntos. Por tanto, Casademont dependía de sí mismo para salvarse.

Pero, a falta de 7 segundos, perdía por 5 puntos y tenía más de pie y medio en LEB. Las propias caras de los jugadores ya asomaban lágrimas de descenso, como las del centenar de aficionados desplazados de Zaragoza a Lugo.

NO TIENE NINGÚN SENTIDO. ES LA SALVACIÓN MÁS LOCA DE LA HISTORIA 🔥@casademontBZ se salva cuando perdía de 5 puntos a falta 6 segundos 🤯#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/FeWYo6RdyZ — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2026

Hasta que apareció Bell-Haynes, que se echó a toda Zaragoza a su espalda para salvar al Casademont. Un triple a tabla acercó a los rojillos a 2 puntos, que fueron 3 con un tiro libre de Breogán.

El base canadiense, recién salido de una lesión, forzó otros dos tiros libres. El primero lo anotó. Casademont perdía por 2 a 4 segundos. Bell-Haynes decidió tirar a fallar, cogió su propio rebote y se la entregó a Spissu para que hiciera el resto.

Y lo que hizo fue redondear un partido antológico con un triple sobre la bocina para la historia del baloncesto de Zaragoza, el que mantiene en ACB al Casademont en una épica, agónica e indescriptible salvación tejida en 7 segundos. Esta vez no fue un ceutí llamado Nayim, sino un italiano de nombre Marco y apellido Spissu el que se convierte en leyenda de la capital aragonesa.

Un 94-95 que es más que una salvación. Es un resquicio de honor para un deporte aragonés que se ha quedado sin fútbol profesional para la próxima temporada, pero que mantendrá un baloncesto que, no obstante, debe darle una vuelta a todo su planteamiento para no repetir los muchos y groseros errores cometidos este curso.

Porque no es el primer año en el que Casademont evita el desastre en la última jornada, y el que juega con fuego se acaba quemando. Y de eso, en Zaragoza, ya sabemos mucho.