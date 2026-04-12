La Maratón de Zaragoza ya tiene vencedor: el keniano Micah Kiptoo se corona bajo la lluvia y el aire

La 10K ha batido récords de tiempo con el aragonés Carlos Mayo y Cristina Espejo.

La lluvia y el aire no han podido frenar al keniano Micah Kiptoo, que se ha hecho con la victoria de la Maratón de Zaragoza. Una extenuante carrera que ha estado marcada por las inclemencias meteorológicas que han impedido que se rompiera el récord de la prueba en 2 horas 10 minutos.

Finalmente, el atleta ha conseguido sobrepasar la línea de meta bañada por agua a 2 horas, 17 minutos y 31 segundos, con gran ventaja sobre el resto de sus competidores.

En un segundo lugar, celebrado con mucha sorpresa, ha llegado el aragonés Mikel García Escocia. El turolense ha llegado siete minutos después que el keniano a la meta.

Este no ha ocultado su asombro echándose las manos a la cabeza tras haber logrado semejante posición en una prueba que no era fácil por el tiempo. Ya en tercer lugar, el marroquí Mohamed El Talhaoui, que una vez finalizada se podía notar lo exhausto que ha acabado.

En categoría femenina ha brillado la etíope Ayantu Gemechu, que a su vez ha quedado cuarta en la prueba general. La atleta levantaba los brazos al aire y cruzaba con una gran sorpresa la línea de meta. Finalmente, su marca ha sido de 2 horas, 36 minutos y 8 segundos.

Rompe récords

La Mann Filter Zaragoza también recogía la celebración de la prueba 10K en la que ha habido un ganador indiscutible. El aragonés Carlos Mayo ha liderado la prueba en la que ha conseguido batir el tiempo de la misma.

El atleta ha cruzado la línea de meta bajo la marca de 28 minutos 44 segundos que le ha hecho subirse a lo más alto.

Tras él han completado el pódium Eduardo Menacho a 29:06 y Pol Espinosa a 29:47.

En cuanto al cuadro femenino, nuevo récord. La atleta Cristina Espejo ha cruzado la línea de meta en 33 minutos y 57 segundos, alzándose con el mejor tiempo femenino de la prueba.

Detrás de ella, le han seguido Raquel de Francisco con 34:13 e Isabel Linares en 34:57.

Unas pruebas marcadas por el aire y la lluvia, pero como decían en línea de meta "unos héroes".