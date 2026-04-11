El pequeño pueblo de Aragón que duplica su población gracias al rugby: "Nos da mucha vida y muy buenos valores"

El Torneo Seven ha alcanzado su cuarta edición con la jornada de este sábado que se celebra en Novillas.

Si se une el amor por el pueblo y el deporte, salen iniciativas tan motivadoras como la que acoge este sábado Novillas. Este municipio de Zaragoza se prepara desde hace cuatro ediciones para una de sus citas más especiales: el Torneo Seven.

Se trata de una jornada de rugby amateur que este año ya suma hasta 300 participantes. "Vienen equipos de toda España", remarca Abel Vera, alcalde de Novillas.

Desde la propia Aragón, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Cataluña se desplazan hasta este pequeño pueblo de no más de 500 habitantes para disfrutar de unas jornadas que giran en torno al rugby masculino y femenino.

El origen de todo este entramado nace de un vecino de Novillas, Javier Marquina, que acudió al ayuntamiento con esta propuesta de la mano de Íbero Club de Rugby Zaragoza.

"En cuanto llegamos al Ayuntamiento nos propusimos mejorar el campo de fútbol que estaba un poco en desuso y lo rehabilitamos y, a raíz de ello, vino con la idea", cuenta el primer edil.

Ante esta propuesta, desde el consistorio no dudaron y lo apoyaron "en lo que hiciera falta".

Celebración del Torneo Seven de rugby en Novillas Cedida

Desde entonces ya llevan cuatro ediciones en las que cada año van a más: "Empezamos con un poco más de 100 participantes y ahora estamos casi en 300", aplaude Vera.

En su mayoría acude gente universitaria "que aporta mucha vida y mucha vitalidad al pueblo en esta jornada". Tal es así, que entre participantes y acompañantes "casi doblan nuestra población". Y es que Novillas ronda los 500 habitantes.

A pesar del gran número de personas que concentran, Vera aplaude la buena armonía que fluye entre todos: "Es una jornada de hermandad que nos gusta mucho a ambos".

Tanto es así que destaca lo que este deporte, a pesar de verse muy físico y de contacto, aporta a los vecinos del pueblo. "Todos transmiten unos valores que son una pasada", valora.

Pone de manifiesto que, además de montar el torneo y la fiesta posterior, este grupo "al día siguiente baja al parque donde se celebra y lo limpian todo, que lo dejan mejor incluso que como estaba".

La atención que generan y la buena sintonía que desprenden han hecho que algún que otro vecino se haya animado con el rugby en este tiempo.

"Hay un par de jóvenes que desde que se celebra el torneo también se animan y les hace ilusión jugar en su pueblo", señala.

La jornada del torneo comienza a las 10.00 con partidos encadenados durante toda la jornada, comida, merchandising, un dj animando ininterrumpidamente. El broche de oro es a las 19.30 con la final del torneo femenino y, a continuación, con la del masculino.