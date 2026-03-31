Sphere España refuerza su compromiso con el deporte femenino en el Torneo de Fútbol Base Femenino de Utebo

Sphere España ha vuelto a demostrar su firme apoyo al deporte femenino este lunes en el estadio de Santa Ana de Utebo.

Allí tuvo lugar el anual Torneo de Fútbol Base Femenino, que contó con la participación de más de 250 jugadoras de diferentes clubes aragoneses en las categorías Benjamín-Alevín, Infantil-Cadete y Juvenil.

Entre ellos, la sección femenina del Utebo FC, equipo del que Sphere lleva siendo patrocinador tres años.

Sphere España es una de las empresas referentes a nivel europeo en la fabricación de bolsas y films biodegradables. A lo largo de los años, la empresa ha demostrado un firme compromiso con principios como la innovación, la sostenibilidad y la equidad.

Actualmente, el apoyo al fútbol femenino es otro de sus pilares. La visibilidad y la promoción de este deporte han sido recurrentes en sus acciones, impulsando que torneos como este puedan celebrarse. Así, siguen promoviendo valores como la igualdad de oportunidades, el esfuerzo y el talento.

Gracias a ello, el equipo femenino del Utebo FC ha seguido creciendo. Actualmente, la sección femenina del club cuenta con más de 50 niñas y tres equipos. Con el impulso de torneos como este, se prevé que en la próxima temporada llegarán a alcanzar los cinco equipos y cerca de 100 jugadoras.

Alfonso Biel, CEO de Sphere España, junto a una jugadora. Sphere España.

Y con el club, también crece la afición y el número de personas que apoyan el deporte femenino. Así se pudo ver en la jornada, marcada por el gran ambiente y la alta asistencia del público, a pesar de unas condiciones meteorológicas poco favorables.

El evento también contó con el patrocinio de la Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Utebo, así como con la colaboración de Martín Martín y Coca-Cola.

Tras el último partido, la jornada concluyó con la entrega de trofeos. En ella participaron representantes del Ayuntamiento de Utebo, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la Federación Aragonesa de Fútbol, Sphere y el propio club.