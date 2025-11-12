El CD Ebro, dispuesto a "dar guerra" contra Osasuna en la Copa del Rey: "Nos lo vamos a tomar como un derbi"

Enfrentarse a un equipo de Primera División es el sueño de todos los clubes y jugadores que militan en las categorías no profesionales de nuestro fútbol. Una meta que se acerca cada temporada con la celebración de la Copa del Rey, ese torneo donde todo es posible y la ilusión llena los campos.

En este aspecto, Aragón lleva años viviendo grandes gestas, como lo fue el pasado curso el hito del Ontiñena, que se midió a Las Palmas de Primera División, o del Barbastro, que derrotó al Espanyol en la segunda ronda y recibió al FC Barcelona (por segundo año consecutivo).

Este 2025/26, influenciado por el nuevo criterio de proximidad geográfica, solo uno de los equipos aragoneses de categorías no profesionales ha conseguido pasar a la segunda ronda de la competición copera. Se trata del CD Ebro, de Segunda RFEF, que eliminó al Tarazona en los penaltis el 29 de octubre.

Así pues, el conjunto del barrio de La Almozara se aseguró un gran premio. Un enfrentamiento ante un equipo de la élite española. Este martes tuvo lugar el sorteo, marcado por esa cercanía geográfica, siendo el Osasuna el rival obtenido.

Sin duda, un enfrentamiento muy atractivo por la rivalidad histórica con el Real Zaragoza y la ciudad, más allá de ser un equipo de Primera, que de por sí atrae a la afición.

Por ello, el CA Osasuna era uno de los rivales favoritos para el Ebro. “Teníamos dos o tres opciones que nos habrían gustado. El Osasuna era la preferida y hemos tenido la suerte de que nos toque. Nos lo vamos a tomar como si fuese un derbi”, confiesa el entrenador del Ebro, Javier Genovés.

Además, la entidad ha solicitado disputar el encuentro en el Ibercaja Estadio (todavía no está claro), pues es un partido que despierta el interés de la ciudad y que contará con la presencia de aficionados visitantes. “Después de mucho tiempo, Osasuna vuelve a jugar a Zaragoza y entendemos que por tema de aforo y de seguridad y por el impacto, el campo tendría que ser el Ibercaja Estadio”, afirma el técnico.

De esta forma, el club espera un gran ambiente, que el campo se llene y que los aficionados del Ebro y de la Comunidad vayan a apoyarles. Eso sí, el horario para está todavía por determinar y será el 2, 3 o 4 de diciembre.

Mucha ilusión

No hace falta tirar mucho de la memoria para recordar duelos del Ebro ante equipos de Primera, ya que el último fue ante el Celta de Vigo en diciembre de 2021 en La Romareda (en 2020 se midió en el Pedro Sancho al Leganés y en 2018 al Valencia), pero tras 4 años, la ilusión es máxima en la entidad zaragozana.

Para el Ebro es “un premio justo al trabajo realizado”. “Lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, después de ser campeones el año pasado en Tercera RFEF y de eliminar a un equipo de categoría superior”, defiende Genovés.

Y aunque el objetivo es disfrutar, esto se consigue “compitiendo al máximo”. Por ello, el Ebro, desde la humildad, irá a ponerle el partido difícil al Osasuna y tratará de pasar de eliminatoria. “Es un partido único, de 11 contra 11, todo es posible”, señala Marc Prat, un jugador de la plantilla.

Desde la posición del míster, reconoce que es un encuentro “complejo de preparar”, pero “no menos que uno de Segunda RFEF”.

Recibimiento del vestuario

Igual que Javier Genovés, el vestuario ha recibido con euforia el rival copero, que es “un gran equipo” y finalista hace unos años de la Copa del Rey. Así lo ha expuesto Marc Prat, jugador del CD Ebro y futbolista con buenos recuerdos en la Copa. El oscense, ex del Barbastro, ya sabe lo que es derrotar a equipos de Primera División (Almería y Espanyol) y enfrentarse a uno de Supercopa (Barça dos temporadas consecutivas).

Marc Prat en un partido con el CD Ebro. @CD_Ebro

“Siempre es bonito jugar un partido de ese nivel, pero estamos muy contentos y tenemos ganas de poder demostrar qué tipo de equipo somos y por qué no, pasar de ronda”, manifiesta el atacante.

Por su parte, también destaca el gran ambiente que se espera en la capital aragonesa. “La afición de Osasuna apoya siempre a su equipo y, por cercanía, seguro que viajan muchos. Esperamos que la gente de Zaragoza se vuelque con nosotros y vengan a apoyarnos”, desea Prat.

Igualmente, dada su experiencia, quiere transmitir al vestuario que “es posible” y que “con ilusión y ganas”, seguro que pueden dar “mucha guerra”.

En cuanto al resto de equipos aragoneses, la SD Huesca y el Real Zaragoza pasaron de fase al vencer al Utebo y a la UD Mutilvera y se jugarán el pase a la siguiente fase ante Racing de Ferrol y Burgos.