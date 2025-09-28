El Casademont Zaragoza conquista la Supercopa de España desbancando al Valencia en una fantástica final

Huesca, Zaragoza y todo Aragón pueden corear con orgullo el "¡campeonas, campeonas!", porque la Comunidad suma un nuevo trofeo a su palmarés. El Casademont Zaragoza sigue escribiendo la historia y celebra el primer título de la temporada, el segundo de su historia, la Supercopa de España. Las aragonesas se han impuesto al Valencia Basket en una final fantástica en la que siempre han ido por delante con una exhibición de juego y calidad (68-79) que pone el broche de oro a una semana ideal y alza las expectativas de este equipo.

Las de Carlos Cantero se veían las caras en la gran final, de nuevo, ante su bestia negra, Valencia Basket. Las de Rubén Burgos eran el último adversario para completar una semana perfecta. El miércoles, el Casademont Zaragoza firmó una remontada histórica para entrar en la fase de grupos de la Euroliga y este sábado derrotó con mucha claridad a Jairis en la semifinal (81-59).

A la pista del Palacio de los Deportes de Huesca, con mucha afición rojilla, saltaban de inicio Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Veronika Vorackova, Nadia Fingall y Merritt Hempe.

Y la contienda empezaba realmente bien para los intereses aragoneses con un primer cuarto casi impecable para el Casademont Zaragoza. Hempe lideraba la puntuación con una canasta de dos y dos triples consecutivos que llevaban el marcador hasta el 11-16.

El ritmo en ataque era muy alto en ambas canastas, siendo la exjugadora rojilla Tanaya Atkinson la protagonista de las taronja. No obstante, a las aragonesas no había forma de pararlas. Fingall y Laia Flores sumaban hasta el 16-22 y obligaban a Rubén Burgos a pedir tiempo muerto. Ni así conseguían reducir distancias y el final del primer cuarto señalaba un 20-26 en el electrónico.

Bankolé ponía la primera para el Casademont Zaragoza, que seguía muy centrado en ataque y defensa, y se iba de 10 (23-33) tras un 2+1 de Gueye. Entonces, las valencianas reaccionaban y recortaban hasta el 28-33, cuando Cantero paraba el encuentro.

Un triple de Veronika Vorackova era oro para el Casademont, aunque Atkinson seguía siendo letal. En los últimos minutos, se frenaba la anotación, pero se mantenía la renta de 5 para las zaragozanas. Al descanso, 38-43 y la sensación de ser superior ante las vigentes campeonas.

Segunda parte

A pesar de las buenas sensaciones, bien tiene aprendido el Casademont Zaragoza que los choques ante Valencia se hacen muy largos y no podía bajar el listón. Conscientes de ello, las pupilas de Cantero salían muy concentradas en la segunda parte.

Gueye abría el marcador (38-45), el Casademont era un bloque en defensa, pero un triplazo de Abdelkader recortaba a 5. A esto respondía Helena Pueyo con un 2+1 y Mariona sumaba para ampliar a 10 la ventaja (41-51).

Aunque el Valencia pedía tiempo, las aragonesas seguían arrasando con un triple y una contra de Helena Pueyo (41-55) en unos minutos en los que, si el ataque no salía, las jugadoras trabajaban en defensa. La rotación también sumaba con especial mención a Laia Flores y Bankolé. Y a pesar del triple de Leti Romero, la garra permitía que las mañas acabaran el tercer cuarto de manera brillante, con la máxima renta del encuentro, 50-62.

TENEMOS LA PRIMERAAAA pic.twitter.com/wbaNATDtCQ — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) September 28, 2025

10 minutos restaban para que el Casademont Zaragoza superara a su eterno rival y levantara la Supercopa. Leti Romero sumaba los primeros puntos del último cuarto, Bankolé, con una fantástica recuperación y después de varios rebotes, hacía lo propio para las suyas.

Valencia no se iba a rendir y el partido se ponía precioso. Con ritmo, circulaciones y canastas que, el aficionado neutral, seguro que podía disfrutar.

Merritt Hempe quedaba eliminaba por faltas, pero las de Cantero tenían recursos de sobra. Abdelkader y Leti Romero se echaban el equipo a la espalda, aunque no era suficiente ante las enormes Mariona, Helena Pueyo (MVP), Gueye y compañía. Y es que todas las de Cantero aportaban cuando salían a la pista con un juego perfecto que mantenía la distancia en 10 puntos.

Cuando restaban algo menos de 3 minutos para el final, Aminata Gueye enchufaba un triple importantísimo (63-75) que terminaba de sentenciar Helena Pueyo con otra bonita canasta que desencadenaba el tiempo muerto a la desesperada de Burgos.

No obstante, el título se veía más cerca y las gradas de Huesca ya celebraban el triunfo mientras el reloj corría con la final ya decidida (68-79).