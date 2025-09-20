Un pueblo de 600 habitantes acoge una cita deportiva de alto nivel internacional con más de 1.600 corredores inscritos

Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running

Una prueba de altura con grandes participantes acoge el pueblo pirenaico de Canfranc. El Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running sigue haciendo historia en esta nueva edición que casi roza los 1.700 corredores provenientes de 73 países.

La cita que comienza el próximo 25 de septiembre supone un reto para el municipio de 600 habitantes que busca reivindicar su lugar en el mapa y mostrar su buen hacer en pruebas deportivas de alto nivel. Así, acoge cinco pruebas en un mismo campeonato que van desde la 'Uphill 6K', 'Short Trail 45K', 'Long Trail 82K', 'Under20 8K' hasta la 'Classic 14K'.

Ante tal reto que enfrenta el municipio con cinco días de carreras, su alcalde, Fernando Sánchez, reconoce que "embarcarse en algo tan grande es una demostración de coraje y un fuerte compromiso con nuestra tierra".

"Se comentará sobre nuestras cumbres, nuestro legado ferroviario, nuestros caminos y, sobre todo, nuestra comunidad. Pero Canfranc no estará aislado: este Mundial también mostrará a la Jacetania, Huesca, Aragón y a toda España", enfatiza.

Igualmente valora que el éxito de este evento va más allá de la organización. "Depende de nuestra participación: que la gente anime y coloree las calles, que los negocios se involucren, que las instituciones y los ciudadanos aragoneses y españoles sientan este Mundial como propio. Cuantos más seamos, mejor impresión dejaremos al mundo", considera.

Por todo ello, Sánchez considera que acoger este campeonato no solo es enfocarse en el deporte sino que es "una ocasión para enseñar lo mejor de nuestra nación, dinamizar la economía rural y demostrar que en nuestros pueblos se pueden crear eventos de élite".

A lo que añade: "Hagamos que Canfranc y Aragón resplandezcan como nunca y que el mundo vea este Mundial como un modelo de colaboración exitosa".

Así, anima a que desde los vecinos hasta los turistas se unan a formar parte de cinco días rebosantes de deporte.