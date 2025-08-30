Zaragoza ya está lista para la llegada de La Vuelta Ciclista a España: "Hemos salido a las 11 de casa para coger sitio"

Ya queda menos para que La Vuelta Ciclista a España llegue a Zaragoza. Tan solo unas horas para vivir en la capital, dos años después, uno de los mayores eventos deportivos del país. Este 30 de agosto estaba marcado en el calendario y por fin la espera llega a su fin, con todo lo que esto conlleva.

Sin duda, la llegada de La Vuelta a Zaragoza moviliza a la ciudad, que desde el punto de la mañana ha sufrido afecciones para poder desplegar todo el montaje e instalarse el personal (vallas, línea de meta, medios de comunicación, ambulancias, podio…).

Así pues, a las 8.00 ha comenzado el gran operativo y Zaragoza ya está totalmente lista para recibir a los ciclistas. “El despliegue operativo que se necesita es impresionante, hay más de 3.000 personas trabajando en la organización y desde las 8.00 de la mañana han empezado a trabajar y ya está prácticamente todo listo para que podamos presenciar aquí la llegada del pelotón”, ha afirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a la zona.

Ahora solo queda disfrutar de la etapa. Para poder ver la línea de meta, junto a la Puerta del Carmen, desde una buena perspectiva, ya había muchos aficionados esperando.

Es el ejemplo de dos zaragozanas (no las únicas), que confesaban haber salido de su casa a las 11.00 para coger sitio. “Somos muy ciclistas, nos encanta, vamos a todo”, reconocía. “Es una oportunidad que vengan otra vez a Zaragoza”, añadía esta.

No obstante, todavía les queda tiempo de espera, pues al paseo María Agustín no llegará el pelotón hasta las 16.50 aproximadamente. Eso sí, el día acompaña, sin viento ni lluvia, e incluso con algo de calor al sol. Otros vecinos pasaban para observar toda la instalación y aprovechar a hacerse fotos.

Sin embargo, cabe recordar que este año el recorrido atraviesa muchas partes de la ciudad y no solo el paseo María Agustín, por lo que serán más los zaragozanos que puedan ver desde su casa La Vuelta.

“Es muy especial este año porque por primera vez hemos querido hacer un circuito urbano que nos permita mostrar a Zaragoza al mundo a través de los ojos del ciclismo. Van a dar la vuelta a Zaragoza y a los distintos puntos emblemáticos de nuestra ciudad, de tal forma que podemos aprovechar este gran evento deportivo para mostrar la mejor imagen de Zaragoza al mundo”, ha explicado Chueca.

Repercusión

Además, la alcaldesa recordaba el gran impacto económico que supone esta celebración, de más de 300.000 euros en hoteles, restaurantes, bares, etc. Un beneficio que justifica su apuesta por los grandes eventos deportivos: “Es una oportunidad de proyectar Zaragoza y de darla a conocer, pero también de que ese beneficio económico se quede en nuestra ciudad en un mes tan importante como agosto”.

Por todo ello, Natalia Chueca afirmaba que iba a seguir apostando por atraer eventos deportivos y culturales que fomenten la llegada de visitantes a Zaragoza.

Podio de La Vuelta en Zaragoza. E.E.

Igualmente, defendía que la capital se vuelca siempre con estos y este sábado Zaragoza animará y vibrará con los ciclistas, a pesar de las molestias en movilidad. En ese aspecto, insiste en que la normalidad se irá retomando poco a poco cuando finalice. El último punto en abrirse será el paseo María Agustín, que está limpio por la noche.

Prioridades en septiembre

De cara a la llegada de septiembre y al regreso de la actividad política, la alcaldesa de Zaragoza ha señalado que continuará con los proyectos que están en marcha. Destaca que tendrá una reunión con los portavoces y con su equipo de trabajo para retomar aquellas prioridades hasta final de año.

“Empezaremos con la tramitación de las ordenanzas fiscales y con el nuevo presupuesto de cara a 2026”, subrayaba.