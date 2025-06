Gonzalo Sánchez, 16 años, joya del motociclismo español: "El camino se demuestra andando, no sirven las promesas"

Ejemplo de trabajo, humildad, pasión y diversión. Así es el piloto turolense de tan solo 16 años, Gonzalo Sánchez. El joven, aunque piensa en el día a día, sueña con ser campeón del mundo y sin duda, su futuro es muy prometedor.

Gonzalo Sánchez compite a tiempo completo en el Mundial de WorldSSP300, pero este fin de semana tiene una cita especial en Aragón. El piloto rodará en el circuito de MotorLand, donde tantos momentos ha vivido desde pequeño y el cual se sabe prácticamente de memoria.

Con motivo de su participación en el Campeonato de España de Superbikes, el turolense, en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, ha repasado con los pies en la tierra su estado físico y mental, sus recuerdos y sus grandes objetivos.

Pregunta.- ¿Cómo está? ¿Cómo han ido las primeras pruebas libres sobre el circuito de MotorLand?

Respuesta.- Bien. Estamos trabajando siempre con la mente puesta y con el objetivo puesto en el Mundial. Ahora mismo nuestro principal foco de atención. Estamos probando diferentes cosas, muchas variantes de todo, muchas cosas nuevas y otras que ya conocíamos. Vamos a intentar sacar la mejor moto posible para que luego en el Mundial vaya muy bien.

P.- Antes de hablar de ese Mundial de Superbikes, este fin de semana compites en el Campeonato de España aquí en Alcañiz. ¿Qué expectativas se marca?

R.- Venir aquí es como un test para mí, porque del 26 al 28 de septiembre correré aquí en MotorLand en el Mundial. Me sirve como un gran entrenamiento, el mejor que podía hacer porque tengo rivales, estamos mucha gente en pista. Las expectativas son seguir aprendiendo, seguir mejorando y conseguir una buena moto, resolver un poco los problemas que teníamos. Las carreras son otra historia y por qué no luchar por ellas.

Gonzalo Sánchez.

P.- A nivel personal, ¿qué supone para usted poder rodar en MotorLand, un circuito de su tierra? ¿Le trae recuerdos?

R.- Cuando yo era pequeño, veníamos mi padre, mi hermano y yo a ver, por ejemplo, el Mundial de Superbike. Para mí es súper especial cada vez que paso por la recta de meta o cada vez que puedo trazar cada una de las 17 curvas que tiene este circuito, que me las sé de memoria, para mí es un honor. Tenemos mucha suerte de las instalaciones que tenemos aquí en Aragón, porque la verdad es que contamos con algo que muy pocas comunidades autónomas tienen y tenemos que aprovecharlo.

En mi familia hemos tenido el mundo del motociclismo bastante presente. MotorLand ha estado en mi vida desde siempre. Gonzalo Sánchez, piloto turolense

P.- Habla de acudir como aficionado con su padre, ¿recuerda cuál fue la primera vez que pisaste el circuito?

R.- Pregunta complicada porque no tenía memoria aún. He hablado alguna vez con mi padre y me parece que con 2 o 3 años ya estuve por primera vez aquí, siempre hemos sido de venir cada fin de carreras, sobre todo a ver Superbike y MotoGP. En mi familia hemos tenido el mundo del motociclismo bastante presente. También viendo a mi padre rodar en el karting, MotorLand ha estado en mi vida desde siempre.

P.- Parece que la pasión por las motos le llega casi impuesta.

R.- Ni mucho menos. Es algo que decides tú, pero sí que desde pequeño en casa, sobre todo por parte, me ha llegado. A él siempre le han gustado las motos y cuando yo nací, él era un gran apasionado del mundo del motociclismo. Crecí con ello y al final me ha acabado encantando. Cada vez que me subo a la moto voy sonriendo debajo del casco y al final eso es lo importante.

P.- Si tuviera que hablarle a alguien de Gonzalo Sánchez, ¿cómo se definiría?

R.- Soy un chico de 16 años, dentro de dos meses de 17, que persigue un sueño, que tiene mucha pasión por el motociclismo y por el deporte. Me considero una persona muy trabajadora, muy persistente, muy disciplinado. En la moto soy agresivo, confiado, determinante y una persona que disfruta mucho de lo que hace. Siempre soñando en grande pero con los pies en el suelo y siempre humilde, que es lo que he visto desde pequeño.

P.- ¿Trabaja de alguna forma específica ese factor psicológico tan importante en el deporte?

R.- Si la cabeza funciona, yo creo que funciona todo y viceversa. Si la cabeza no funciona hay un grave problema. Trabajo semanalmente con mi psicólogo deportivo, Javier Calduch. Hemos pasado por todas las etapas, etapas malas, etapas muy buenas, situaciones donde había que trabajar mucho, otras en las que las cosas salían más fáciles. Y al final esto es la vida. Siempre intento estar tranquilo y relativizar mucho. Al final es tan simple como subirse a la moto y divertirse. Cuando te diviertes las cosas salen mejor.

P.- Ahora, ¿en qué momento está tras una lesión y un problema técnico hace unas semanas?

R.- Me encuentro en un momento en el que llevo mucho tiempo queriendo estar. 2024 fue un año de mucho trabajo, 2025 no ha empezado como nos gustaría, pero estamos dándole la vuelta con muchísimo trabajo por todas las partes. Físicamente estoy en un momento muy bueno, en el que estoy muy tranquilo, muy sereno, me divierto mucho con todo lo que hago, sonrío mucho y siempre estoy con buena cara. Creo que eso es muy importante.

P.- ¿Cuáles son los objetivos en lo que resta del Mundial de WorldSSP300?

R.- Queremos y tenemos que seguir trabajando más duro y más que nunca, porque queremos luchar por cosas grandes en el Mundial. Tenemos que tener los pies en el suelo, pero tenemos que soñar en grande, tenemos que tener un objetivo ambicioso y pelear por él. Así que vamos a seguir con esta línea de trabajo, con esta disciplina y con estas ganas, que son determinantes para dentro de tres meses, en septiembre, cuando volvamos, poder lograr nuestros objetivos.

El piloto turolense Gonzalo Sánchez. Instagram @23gonzalosanchez

P.- A largo plazo, ¿cuál es su mayor sueño?

R.- Sueños tengo muchos, pero he aprendido que hay que pensar en el presente. Me centro en hoy, en el ahora mismo y el futuro se crea día a día. Creo que es muy importante estar tranquilo y pensar en el presente, siempre con un objetivo, que es ser campeón del mundo. Día a día estamos construyendo un buen futuro.

P.- Se ha hablado que es una gran promesa del motociclismo aragonés, español. ¿Cómo valora ese tipo de juicios?

R.- Me centro en lo mío y ya está. Lo que me han enseñado desde pequeño es que el camino se demuestra andando, que no sirven las promesas y que simplemente nos tenemos que basar en los hechos. Procuro evadirme de esos comentarios, porque pueden no ser positivos, estar con mi equipo y disfrutar.