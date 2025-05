Julio Riveres, al frente de un negocio familiar con 50 años de historia en Zaragoza: "Hacemos algo único y merece la pena"

Ante las modas pasajeras, los cambios de tendencias, de consumo o incluso, de formas de vivir, hay cosas que nunca cambian, tradiciones que permanecen y lo harán pasen los años que pasen. Entre esos productos que no son efímeros, que no quiere decir que no se adapten a la actualidad, se encuentran los trofeos. Y es que, ¿quién no ha recibido nunca una medalla, copa o insignia?

En Zaragoza no son muchos los negocios que se dedican a vender y personalizar trofeos deportivos, pero aquellos que lo hacen sobreviven con esfuerzo y dedicación. Trofeos River’s, en la avenida San José, 7, de Zaragoza, es uno de esos negocios únicos y singulares que celebra este 2025 su 50 aniversario.

Actualmente, Julio Riveres es el propietario de la tienda, ya que hace ocho años cogió el relevo de su padre, el fundador. “Fue una idea de mi padre. Él fabricaba balones y botas de fútbol. Tenía este local y fue un complemento. Probó, fue funcionando poco a poco y aquí seguimos 50 años después, en el mismo lugar”, cuenta el hijo.

Así pues, Trofeos River’s es una parte de la historia del barrio y de la capital aragonesa, pero, no ha sido fácil. En ese sentido, Julio Riveres recuerda la crisis de la pandemia, pues con la Covid-19 todas las competiciones deportivas se paralizaron y no había demanda para sus productos. “Intentamos abrir otras líneas de negocio, por ejemplo, el merchandising, el tema de grabación para publicistas o trofeos para otro tipo de competiciones como juegos de cartas, etc.”, relata.

Además, para él, su negocio requiere todavía más esfuerzo: “Ningún negocio es fácil, pero yo creo que estas cosas, cuando son personalizadas, aún requieren un poquito más”. Eso sí, está justificado. “Es divertido, dándole ese toque diferenciado merece la pena porque estás haciendo algo relativamente único. Entonces te motiva y gusta”, añade Riveres.

Estantería con trofeos. E.E.

En ese sentido, todos sus artículos tienen un toque personalizado: “Tenemos la figura estándar y luego en la zona de la peana, la base, se pone la grabación, con el nombre del torneo, la temporada, la fecha…”. También hay productos más especiales, totalmente al gusto del cliente, para los que hacen una figura con la forma, logotipo o imagen que se elija. Casi todo se hace en la propia tienda, aunque cuentan también con otra nave.

En definitiva, la variedad es enorme con trofeos, copas, placas de homenaje, medallas, etc., para todo tipo de deportes. Más allá de los comunes como el fútbol, el baloncesto u otros de equipo, también hay diseños para guiñote, rabino o concursos de cocina.

Tienda River's en Zaragoza. E.E.

Por otro lado, el dueño destaca que este tipo de productos requieren su tiempo, aunque se adaptan “al plazo de entrega de la persona”. En estas fechas, por ejemplo, es un momento de mucho trabajo por el final de temporada y de curso de los colegios.

Un buen futuro

Los trofeos deportivos, a diferencia de otras modas, son perennes y el propietario confía en que los productos que vende en su tienda “se pueden mantener más en el tiempo, aunque las tendencias van cambiando”. En este aspecto, explica que ahora comienzan a innovar con piezas hechas con impresión en 3D.

Lo que está claro es que a Julio ttodavía le quedan años al frente de River’s, un trabajo que le gusta bastante. “No estás vendiendo un producto sin más, sino que le estás dando un valor propio y quieras que no, cuando tú los ves en un club, en una vitrina o por televisión, enseguida lo identificas. Eso siempre me enorgullece".