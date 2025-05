Juan Ruiz, psicólogo deportivo: "Es completamente evidente que el problema del Real Zaragoza es mental"

Amante del deporte, principalmente del tenis, y de la psicología, Juan Ruiz ha encontrado esa posibilidad que une sus dos pasiones: la psicología deportiva. El joven zaragozano trabaja actualmente en el Real Zaragoza Club de Tenis, donde ejerce como psicólogo y profesor.

Sin embargo, en busca de más oportunidades de crecimiento y como forma de visibilizar su profesión, Juan comenzó hace tres meses un proyecto muy ilusionante: su propio podcast. Este, a pesar del trabajo que requiere, es su lugar seguro y en cada programa ofrece una charla con un invitado especial sobre la psicología en el deporte.

En una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el aragonés cuenta toda su trayectoria, cómo es su labor diaria, así como la importancia de trabajar la mente en el deporte o el problema psicológico del Real Zaragoza.

Pregunta.- Para empezar por el principio. ¿Cómo ha sido su camino hasta especializarse en la psicología deportiva?

Respuesta.- Yo estudié en San Sebastián el grado de Psicología. Siempre he sido tenista, he estado en ese mundo y cuando acabé no tenía trabajo, así que empecé a trabajar en mi club. Se me ocurrió estudiar el Máster de Psicología del Deporte. El tenis es un deporte muy mental y vi una oportunidad. Por otro lado, el hecho de hacer contenido nace como manera de buscarme la vida para encontrar trabajo como psicólogo.

P.- ¿No había tenido antes esa vocación por la psicología deportiva?

R.- En psicología hay muchas ramas, la clínica, la jurídica, deportiva y me gustaban todas. Elegí esta por la oportunidad de mi club, pero quién sabe si en un futuro haré otra rama.

Juan Ruiz junto a Carlos Alcaraz.

P.- Trabaja en el Real Zaragoza Club de Tenis. ¿Qué labor desempeña allí?

R.- Yo hago jornada parcial, renuncié a la completa por grabar el podcast. De esa jornada hago la mitad de horas clase de tenis y la mitad de psicología.

P.- En la faceta de psicólogo, ¿cómo es su día a día?

R.- Tengo tres formas de trabajar. Una es mediante sesiones individuales, sesiones grupales con los chicos de competición y luego hago talleres de padres, que es lo más interesante porque tienen mucha tela.

Las sesiones individuales no se alejan mucho de una terapia psicológica clínica. Al final se solucionan problemas o se potencia el rendimiento basándonos en la entrevista psicológica. Y grupalmente me enfoco más al rendimiento. Con los padres a todo porque es un mundo, se portan muy mal, se les va la cabeza con sus hijos.

A veces los padres que peor se portan son los que no vienen porque no quieren hacer autocrítica. Juan Ruiz, psicólogo deportivo

P.- ¿Acuden voluntariamente?

R.- Trimestralmente hago un taller psicológico para padres y madres en una sala y se apuntan los que quieren, es gratis. A veces los que peor se portan son los que no vienen porque no quieren hacer autocrítica.

P.- Dentro de la psicología deportiva, ¿está más enfocado en deportistas de competición?

R.- Un psicólogo deportivo no se enfoca solo en la competición, está formado para enfocarse a todo. A mí la demanda que me ha venido hasta ahora es más de competición, de gente que quiere potenciar su rendimiento, porque además trabajo con gente que no tiene nada que ver con el tenis, de otros deportes.

P.- ¿Cuáles son los problemas o aspectos a trabajar que más se encuentra?

R.- Por lo que más vienen es por temas de presión competitiva, ansiedad, estrés, nervios. Luego me encuentro con que el problema viene del pasado, de su infancia, del entorno, de vidas muy complejas.

Juan Ruiz comenzó su podcast hace tres meses.

P.- Más allá de eso, comentaba que hace tres meses comenzó con su podcast de psicología deportiva. ¿Cómo lo decidió?

R.- Empecé a hacer contenido el año pasado hablando a cámara sobre algo interesante, pero no me terminaba de convencer. Se me ocurrió un podcast que es hacer lo que me gusta, hablar con gente y aprender sobre cosas sin ningún corte de tiempo. Empecé con el proyecto y hago yo todo. Es mucho trabajo, pero lo gestiono bien.

P.- Trabajar la psicología y la salud mental en el deporte es muy importante, se está visibilizando, pero ¿cree que se le da suficiente valor?

R.- Se está visibilizando porque cada vez más se dice que el rendimiento depende de lo mental. De ahí a normalizarlo hay un mundo. La psicología del deporte tiene algo positivo con respecto a la clínica, porque como es del deporte, no cuesta tanto ir al psicólogo. Aun así, muchas veces me encuentro con niños y padres que son reacios y piensan cómo voy a llevar al psicólogo a mi hijo si no le pasa nada. Mi conclusión es que está visibilizada, pero no del todo normalizada. Y no te digo en Zaragoza, porque no tiene psicólogo ni el Real Zaragoza cuando es completamente evidente que el problema es mental.

Es tan evidente que el problema del Real Zaragoza es mental que es surrealista que no haya un psicólogo deportivo Juan Ruiz, psicólogo deportivo

P.- ¿El factor psicológico es el problema del Real Zaragoza?

R.- Es tan evidente que es mental que es surrealista que no haya un psicólogo deportivo. Pasa todos los años lo mismo por la presión que siente el jugador. Igual es el único equipo que juega peor en casa que fuera porque no tienen herramientas para gestionar la presión, lo pasan mal. Esto es súper trabajable, es tan sencillo como contratar a un psicólogo.

R.- Fuera de lesiones u otros aspectos, ¿es por esa presión que algunos futbolistas llegan de hacer sus mejores temporadas y en el Real Zaragoza no rinden?

R.- Al Real Zaragoza le rodea el sueño de ascender y justo lo que ha pasado estos dos últimos años, que quizás sean los que psicológicamente peor ha estado, es que ha empezado ganando prácticamente los cinco primeros partidos. Se generan unas expectativas altas, más presión y si no la gestionas bien, empiezas a perder. Al final te van a pitar, te van a insultar. Si no tienes herramientas para soportar esa presión, no rindes. Se ha visto en los casos de Liso o de Soberón.

P.- Como conclusión, ¿cuál es el consejo general que le daría a un deportista estándar, por ejemplo, que haya perdido la motivación?

R.- Todo es muy complejo, pero le diría que se pusiera objetivos, metas a largo plazo, pero más importante, objetivos concretos diarios y semanales para ir cumpliéndolos. En psicología se utilizan mucho porque son predictores de motivación y sirven para ver que estás mejorando. Mejorar es la mayor fuente de motivación.