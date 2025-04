La épica historia de Luis Alberto Hernando, seis veces campeón del mundo: "Veía a mi padre entrenar duro, era mi modelo"

Máxima expectación la que ha levantado este martes en Zaragoza el corredor de trail Luis Alberto Hernando. No es para menos, pues cualquier día no se tiene la oportunidad de encontrarse y escuchar a un seis veces campeón del mundo, participante en Juegos Olímpicos o un Medalla de Bronce al Mérito Deportivo.

Así pues, decenas de amantes del trail se han dado cita en el Espacio Xplora de Ibercaja para ver al burgalés, que ha repasado su trayectoria junto al presentador Mariano Navascués en un ambiente distendido y divertido. Este ha comparado a Luis Alberto con deportistas como Lewis Hamilton, por sus seis campeonatos del mundo (tres en Trail).

Sin embargo, el origen se encuentra cuando era bien pequeño. Con tan solo 9 años comenzó a correr con su padre y su hermano. “Nos adentramos con el atletismo, era lo que teníamos más a mano, por tradición familiar”, contaba Hernando. “Le cogimos el gusto, empezamos a competir, a entrenar más en serio, salíamos en familia los cuatro, con mis dos padres”, añadía.

Con modestia, Luis Alberto recordaba que en el atletismo no tenía mucha proyección, ya que no se lo tomaba tan en serio como ahora. Pero, en ese punto, su padre le sirvió de modelo. “Veía a mi padre entrenar, veía que se podían hacer grandes cosas con una vida normal, comiendo normal, con un trabajo, tenía un modelo en casa. Podía hacer como él”, defiende el de Burgos.

Al entrar en el cuerpo de Guardia Civil, con 21 años, tuvo que dejar algo de lado el entrenamiento, pero cuando le destinaron ya a Jaca, para ser parte del GREIM, volvió a centrarse en ello. “Entrenaba más porque la profesión así lo requería. También en 2002 me inicié en el esquí de fondo y en 2006 acudí a los Juegos Olímpicos de Turín”.

Un gran hito, sin duda, que recordará siempre. “En la clasificación fue todo perfecto, fue una experiencia increíble. En las olimpiadas no tanto, pero guardo un buen recuerdo”, explicaba el atleta.

Charla de Luis Alberto. E.E.

El trail running para este protagonista tuvo su germen en Jaca, como forma de entrenar en pretemporada. “Fue mi manera de conocerlo, pero no me planteaba objetivos en carreras, mi prioridad era el esquí en ese momento. Cuando lo dejé, me propuse hacer una temporada. En 2008 empecé y en 2009 participé en mi primera carrera internacional”, resumía el guardia civil.

En definitiva, no lo tenía previsto, pero pasó. Tal y como explica, le enganchó el conseguir resultados. Consecutivamente, en 2016, 2017 y 2018, vivió su gran época, coronándose como campeón del mundo de trail.

Un deporte muy duro y sacrificado, pero en el que ha disfrutado mucho. "Para mí no era duro, si estás en forma, entrenas y compites, no debería serlo. Lo más duro es hacerte viejo", bromeaba.

Entre otros temas, Luis Alberto Hernando, también ha valorado que su deporte está viviendo una gran evolución y confía en que sea olímpico.