Ellen Nystrom, jugadora de Casademont Zaragoza: "La presión es buena, significa que mucha gente cree en nosotras"

Últimas horas para el inicio de la Copa de la Reina en Zaragoza. Esta tarde arranca la competición, mientras que el Casademont Zaragoza debutará el viernes ante Gran Canaria. El cuadro maño no llega como favorito, pero la ilusión y las esperanzas de obrar el milagro ante su afición están intactas.

También la ambición de Ellen Nystrom, jugadora del Casademont Zaragoza, que vivirá su primera Copa con el club. Entre otras cosas, a la sueca le caracteriza su carácter competitivo, por lo que aspira a lo más alto.

Nystrom repasa en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN su trayectoria en el club rojillo, así como el estado de forma del grupo y sus objetivos para la Copa de la Reina.

P.- Es su primera temporada en el Casademont Zaragoza, ¿cómo se ha sentido estos meses en el club?

R.- Muy bien, me encanta la afición, es increíble. Nunca había tenido una así. Es muy divertido y sientes su apoyo todo el tiempo, vayas bien o mal. Es un privilegio y algo de lo que estoy muy agradecida. También de tener un club tan profesional y tan buenas compañeras, no puedo quejarme.

P.- ¿Qué opina de la ciudad?

R.- Es muy grande, no me lo esperaba. Pero me encanta caminar por la ciudad, salir a dar vueltas a menudo. Me encanta la comida española y aquí hay buena comida y buenas personas.

P.- ¿Qué objetivos se planteó a nivel personal al llegar al Casademont Zaragoza?

R.- No soy una persona que se ponga muchos objetivos personales. Me gusta concentrarme en los aspectos de equipo. Desde que supe que tendríamos la Copa en Zaragoza, mi objetivo es ganarla. Me propuse la clasificación para la Euroliga y hacer un buen papel, también en la Liga. Me centré en eso para crecer también individualmente.

P.- ¿Cree que todavía le queda mucho que demostrarle a la Marea Roja?

R.- Nuestra temporada ha estado llena de lesiones, nuevas jugadoras... Pero creo que lo hemos hecho bien. Hemos sufrido algunas derrotas que no deberíamos, pero hemos seguido adelante. Ahora es un momento muy emocionante para centrarse en la Copa y, ojalá, ganar el trofeo.

P.- ¿Y personalmente cómo se siente?

R.- Siempre que estoy en la pista, intento dar lo máximo. No importa si son puntos, rebotes, asistencias o defensas. Intento aportar mi energía y hacer lo que pueda para contribuir. Al principio me dedicaba más a puntuar, ahora más al aspecto defensivo, asistencias o rebotes.

P.- ¿Qué valoración haces de este tramo de temporada del equipo? Euroliga, Liga Endesa…

R.- Hemos tenido subidas y bajadas, pero hemos demostrado que somos uno de los ocho mejores equipos en Europa, y es increíble. Nadie lo esperaba al principio de la temporada. Aunque es normal sentirse decepcionadas de no llegar a la Final Six, hay que mirar atrás y darse cuenta de que con el equipo que tenemos hemos hecho todo lo que hemos podido. Yo estoy orgullosa.

🤣💁‍♀️ Ellen (@elleennystrom) tan pronto te hace una trenza, como mete un triple pic.twitter.com/fIgWlC78gU — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) January 27, 2025

P.- A pesar de ser su primer año, es una de las jugadoras con más experiencia, ¿eso le hace sentirte más líder?

R.- Intento ser líder en transmitir positividad y dar energía a la gente. Tenemos muchas buenas jugadoras en el equipo con calidad que pueden hablar de qué hacer cada una, que pueden ser líderes vocales. Yo contribuyo de la manera que puedo. Espero que podamos usar eso para la Copa y ganar partidos.

Nystrom. E.E.

Objetivos para la Copa de la Reina

P.- Llega la Copa de la Reina, una competición especial para Casademont Zaragoza y además se celebra en Zaragoza.

R.- Eso puede verse de dos formas. Como que estás nerviosa y hay mucha presión, o como que hay mucha gente apoyándonos. Al final esa presión es buena, porque significa que mucha gente cree en nosotras. Los seguidores, la atmósfera, todo eso deberíamos usarlo a nuestro favor. Sabemos que la Marea Roja es muy fuerte, que nos apoyará y esperamos poder ganar el trofeo.

P.- Hablando de ganarlo, ¿qué aspiraciones tiene el vestuario?

R.- Todos somos competitivos, todo el mundo quiere ganar. Más todavía cuando juegas en casa, pero creo que es importante que vayamos partido a partido, sin mirar demasiado adelante. Enfocarnos en un partido, ganarlo y enfocarnos en el próximo. Creo que eso es lo que estamos haciendo ahora, solo pensamos en Gran Canaria.

P.- La semana pasada el equipo venció a Ardoi en un gran partido. ¿Llega en buen momento a la cita?

R.- Sí, llegamos bien. Las nuevas se han adaptado rápido al grupo, son compañeras geniales. Creo que podemos unirnos, estar juntas y hacer algo especial.

P.- ¿Dónde estarán las claves para ganar a Gran Canaria?

R.- La clave es la defensa. El ataque irá saliendo. Además, al ser un partido de vida o muerte, tenemos que estar calmadas, incluso si estamos fuera, hay que seguir jugando tranquilas.

P.- No formaste parte del equipo que ganó hace dos años la Copa, ¿ha podido ver vídeos, imágenes o le han contado cómo se vivió?

R.- Sí. He oído mucho sobre ese partido y recuerdo que lo estuve viendo. Por supuesto, repetir eso es el objetivo principal y es muy emocionante, pero tenemos que enfocarnos en el primer partido.