Omar Courtz pone el broche de oro en el Zity 2026 con su primer concierto en Zaragoza agotando las 20.000 entradas

El Zity puso anoche el punto final a su edición 2026 con uno de los nombres internacionales más destacados de la música urbana.

Omar Courtz, uno de los artistas con mayor proyección del panorama urbano latino, ofreció su primer concierto en Zaragoza ante más de 20.000 personas en la Carpa Principal del recinto de Valdespartera.

El cantante y compositor puertorriqueño subió al escenario a las 22.00h y repasó los grandes éxitos de su carrera como “Si estás con alguien”, “Susu” o “Sirena”.

El público se sincronizó con el artista y lo dio todo en una noche que ya formará parte de la historia de Zity para siempre.

Con esta actuación se cierran nueve noches, en las que Espacio Zity ha reunido un cartel que combinó a Myke Towers, Bresh, Viva Suecia, Malmö 040, Saiko, La Pantera, Love of Lesbian, León Benavente, Dorian, Ana Mena, Juan Magán, Danny Romero, Henry Méndez y Blackworks, entre otros.