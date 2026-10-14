Taburete y Álvaro de Luna arrasan en su concierto en el Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar

El Zity ha vivido esta noche una de las citas más celebradas de su programación para las Fiestas del Pilar.

Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid han ofrecido una velada de pop y rock made in Spain en la que el público cantó, bailó y coreó los temas desde el primer minuto.

Con Azulejos como hilo conductor, Álvaro de Luna ofreció un concierto que combinó los temas de su nuevo disco con los grandes éxitos de su carrera en solitario.

Sonaron “Dime dónde estás” y “Hasta el amanecer”, adelantos de su trabajo más maduro, que el público recibió con entusiasmo, y sus temas más celebrados, ‘Todo Contigo’ y ‘Juramento eterno de sal’, que hicieron que el Zity cantara a una sola voz.

Taburete, de vuelta a "su segunda casa"

Tres años después de su primera visita, Taburete regresó al Zity y volvió a demostrar por qué Zaragoza es una de sus plazas favoritas.

La banda de Willy Bárcenas y Antón Carreño presentó en directo El perro que fuma, con un espectáculo renovado en sonido y escenografía que mantiene intacta la energía y el espíritu festivo de siempre.

El concierto combinó los temas del nuevo álbum, como “110” o “Vino y cemento”, con himnos que el público se sabe de memoria, como “Sirenas”, “Amos del piano bar” o “5 sentidos”, y convirtió el recinto en una gran fiesta colectiva.

Una noche de diversidad musical

La velada confirma la apuesta del Zity por una programación diversa, capaz de reunir en una misma noche a distintas generaciones y sensibilidades del pop y el rock español.

El Zity continúa mañana, 14 de octubre, con Love of Lesbian, Dorian y León Benavente. Tras las bandas indies, llegará el turno de Saiko y La Pantera (15 de octubre). El festival cerrará con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas.

Las entradas para el resto de los conciertos están disponibles en espaciozity.es.