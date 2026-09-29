Los planes de Ibercaja para las Fiestas del Pilar: conciertos, personajes históricos, teatro y actividades para toda la familia

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina. Ya se ha hecho oficial el programa de actividades y conciertos, y en esta edición destaca un nuevo espacio cultural.

La plaza de Ibercaja Xplora se consolida como un lugar de encuentro cultural con una amplia programación de música, talleres, teatro y actividades para mayores y pequeños.

"Zaragoza está en ebullición y hay que desarrollar al mismo nivel el programa cultural de la ciudad", ha explicado Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja durante la presentación de sus actividades para estas fiestas.

Presentación Ibercaja en Fiestas del Pilar 2026. E.E

La principal novedad de este año será la celebración de los conciertos Resuena en la Plaza Ibercaja, protagonizados por los grupos aragoneses Múltipla e Ixeya que actuarán el 8 y 9 de octubre a las 19.30h. respectivamente.

Los Bengala, tocarán el 10 de octubre a las 18.00h.

Asimismo, el programa incluye una edición especial infantil, Resuena Kids, a cargo de The Cucumbers, con dos actuaciones previstas el 10 de octubre a las 10.15 y a las 11.15 horas.

Otra de las novedades será la actividad cultural “Los Pilares de Aragón”, organizada en la Plaza de la sede central de Ibercaja, en Plaza Paraíso.

A través de representaciones teatrales, personajes históricos aragoneses como Agustina de Aragón, José de Palafox, Francisco de Goya y Raquel Meller compartirán con el público su historia y el legado que dejaron en Zaragoza y Aragón, que les han convertido en unos de los pilares de la ciudad y la Comunidad.

Por otro lado, destaca también la colaboración de Ibercaja con Las Food Trucks de Zaragoza, para las que la Entidad ofrece bonos consumo de 30 euros por 25 euros a través de entradas.ibercaja.es hasta el próximo 7 de octubre.

Las Food Trucks vuelven a su espacio habitual en la ribera del Ebro en el Parque San Pablo, situado junto al Paseo de Echegaray y Caballero, cerca de la Plaza Europa.

Ibercaja en las Fiestas del Pilar

La Entidad participará en la Cabalgata del Pregón con una carroza propia que recorrerá las calles de la ciudad y desde la que se repartirán caramelos entre los asistentes.

En el ámbito familiar, Ibercaja estará presente en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá distintos barrios de Zaragoza y donde azafatas de la Entidad repartirán caramelos entre los participantes.

Asimismo, patrocinará el espacio lúdico Río y Juego, ubicado en el Parque del Agua, y el tradicional Parque de las Marionetas, que se celebrará del 11 al 14 de octubre en el Parque Grande José Antonio Labordeta.

En este espacio, los más pequeños podrán disfrutar de diferentes espectáculos y participar en un juego organizado por Ibercaja con premios para los participantes.

La entidad mantiene también su apoyo a la cultura y a las tradiciones aragonesas a través del patrocinio principal del Certamen Infantil y del Certamen Oficial de Jotas, que tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio de Zaragoza.

Además, será patrocinadora del escenario de la Fuente de la Hispanidad, uno de los principales puntos de encuentro de las actuaciones folclóricas programadas durante las fiestas.

En el apartado musical, participará en la programación de la Plaza del Pilar mediante el patrocinio de algunos de los conciertos más destacados de las fiestas, entre ellos las actuaciones de Antonio Orozco, dentro del concierto organizado por Europa FM; Dani Fernández, con Los 40; el espectáculo de Los 40 Dance; y el concierto de Malú promovido por Cadena 100.

La entidad también apoya diversas propuestas de ocio y entretenimiento, como la tercera edición del Festival Internacional de Circo de Zaragoza y el espectáculo Zabaret, que se desarrollarán del 8 de octubre al 2 de noviembre en el Recinto Ferial de Valdespartera, así como la exposición Planeta Jurásico, que podrá visitarse del 8 al 25 de octubre en este mismo espacio.