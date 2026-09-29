El plan perfecto para este sábado 3 de octubre en Zaragoza: llega el musical 'Original, el paso de Carlo'

Zaragoza se prepara para recibir uno de los musicales que en los últimos años ha acercado la figura de Carlo Acutis a numerosos escenarios españoles.

"Original, el paso de Carlo" llega este sábado 3 de octubre al Palacio de Congresos de Zaragoza, con dos funciones, a las 17.00 y a las 20.30 horas.

El espectáculo repasa la vida del joven italiano, fallecido en 2006 con solo 15 años y conocido popularmente como el "santo de Internet".

La propuesta combina música, teatro y baile para contar la historia de Acutis y su relación con la fe, pero también su pasión por la informática y las nuevas tecnologías.

Las entradas cuestan alrededor de 25 euros, aunque existen descuentos especiales para familias numerosas y grupos a partir de 15 personas.

Más de 140 personas participan en el musical

"Original, el paso de Carlo" surgió en el Seminario de San Julián de Cuenca, en colaboración con las Delegaciones de Pastoral Juvenil y Universitaria.

El proyecto fue creciendo hasta convertirse en una producción en la que participan más de 140 personas entre artistas y personal técnico.

La historia se centra en Carlo Acutis, nacido en Londres en 1991 y criado en Milán.

Desde pequeño mostró un gran interés por los ordenadores y la informática.

También destacó por su implicación religiosa y por utilizar sus conocimientos tecnológicos para difundir contenidos relacionados con su fe.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentra la recopilación de información sobre milagros eucarísticos de diferentes lugares del mundo, un trabajo que posteriormente se convirtió en una exposición internacional.

'Original, el paso de Carlo' Diócesis de Zaragoza

La historia de Carlo tiene además una conexión con la comunidad aragonesa.

Entre los milagros eucarísticos incluidos en el blog de Acutis aparecen los Sagrados Corporales de Daroca y el milagro eucarístico de La Seo de Zaragoza.

Carlo Acutis murió en 2006, sufría una leucemia, y fue beatificado en 2020. Su canonización tuvo lugar en 2025, convirtiéndose en uno de los santos más jóvenes de la Iglesia católica contemporánea.

Dos funciones en el Palacio de Congresos

Los zaragozanos tendrán dos oportunidades para ver "Original, el paso de Carlo" el sábado 3 de octubre.

Las funciones serán a las 17.00 y a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos, en el recinto de la Expo.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media y está planteado como una producción de gran formato.

El musical ha recorrido ya distintas diócesis españolas y en 2024 recibió uno de los Premios Bravo de la Conferencia Episcopal Española.