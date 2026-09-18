Carmen Mola y su particular vínculo con Aragón: "Invocamos a la Virgen del Pilar a diario"

Carmen Mola regresa con una nueva novela, Los huérfanos.

Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez vuelven a asumir el reto de no repetirse en su nuevo libro y cambian a los policías por tres familias enfrentadas en la Marbella del lujo, el narcotráfico, el dinero y la violencia.

Los huérfanos no pretende únicamente contar una historia de delincuentes. La novela pone el foco en las circunstancias que rodean a sus personajes y en esa zona gris en la que las víctimas pueden convertirse en verdugos.

Crimen, supervivencia, trauma y complejidad de los personajes se entrelazan en una historia en la que el pasado tiene un papel fundamental.

La historia arranca en un orfanato de Belfast, donde tres niños forjan un vínculo que marcará para siempre sus vidas, y desemboca años después en una Marbella convertida en escenario de una guerra de poder entre organizaciones criminales de distintas nacionalidades.

Desde El Español Aragón se ha querido conocer también el lado más personal de este trío de escritores y descubrir sus vínculos con Aragón y Zaragoza cuando visitan la ciudad.

Desde la Virgen del Pilar que preside su estudio hasta Aliaga, escenario del desenlace de La novia gitana, pasando por el Pirineo oscense de Monte Perdido, Aragón ocupa un espacio particular en la trayectoria de estos autores.

En esta entrevista, Carmen Mola habla de su novela, los personajes y de la construcción de una historia marcada por el crimen, la supervivencia y el trauma; pero también de su relación con Aragón y Zaragoza, de los lugares que no pueden faltar en sus visitas a la ciudad y de los proyectos que tienen por delante.

Los huérfanos empieza con tres niños que se encuentran en un orfanato y termina construyendo alrededor de ellos una historia de crimen, poder y violencia. ¿Cuál fue la primera imagen que tuvisteis de esta novela?

Tras cerrar la saga de Elena Blanco, no queríamos repetir el esquema habitual de policías contra delincuentes. Por ello, decidimos colocar el tema directamente sobre el crimen organizado. La historia se articula en torno a tres familias en Marbella, entre ellas "Los Huérfanos", tres irlandeses formados en la dureza de un orfanato de Belfast que, movidos por la rabia y unidos por un lazo indestructible, irrumpen en Marbella.

Los Huérfanos, Carmen Mola Planeta

La historia transcurre entre Marbella y Belfast. ¿Por qué elegisteis estos dos lugares?

Belfast nos daba el origen perfecto por los antecedentes documentados sobre la mafia irlandesa y los abusos en orfanatos. Marbella, por su parte, es el epicentro del crimen en España y funciona como una verdadera "ONU del crimen organizado", donde convergen el lujo, el dinero subterráneo y las disputas de poder entre distintas nacionalidades.

En Los huérfanos hay personajes que han aprendido a sobrevivir antes incluso que a vivir. ¿Es la supervivencia una de las claves de la novela?

Sin duda. Para entender sus acciones delictivas necesitábamos reconstruir su pasado. Los huérfanos utilizaron la violencia para abrirse paso desde niños; la Hermana May escapó de la extrema pobreza en la China rural hasta liderar la red mafiosa en Marbella; y Laura Pastor quedó traumatizada al descubrir en su adolescencia el origen criminal de su familia.

Cuando el lector descubre quiénes son realmente esos tres niños, ¿qué os gustaría que sintiera?

No pretendemos justificar sus actos, sino mostrar que convertirse en criminal es un proceso gradual y no un cambio repentino. La novela analiza la "violencia del hombre común" mediante personajes como el abogado Alberto Pastor, reflejando cómo personas ordinarias pueden deslizarse hacia la delincuencia o cometer actos extremos cuando son sometidas a presiones y estímulos límite.

¿Qué personaje os ha resultado más difícil de construir?

Laura Pastor, la protagonista. Funciona como la brújula moral del relato, pero debe regresar a Marbella, ciudad de la que huyó a los 18 años tras descubrir que su padre era narcoabogado para investigar un crimen del que acusan a su madre. Al adentrarse en ese entorno tóxico, su ética comienza a tambalearse.

Tras ocho novelas juntos, ¿hacia dónde evoluciona Carmen Mola?

Avanzamos libro a libro, asumiendo retos para no acomodarnos. En 'Los huérfanos' dejamos atrás el formato habitual de thriller para construir una novela coral sobre el narcotráfico. La clave para continuar es mantener la ilusión y evitar la repetición.

¿Qué vínculo mantienen con Aragón como fuente de inspiración?

En nuestro estudio tenemos una imagen de la Virgen del Pilar a la que invocamos a diario, y ya ambientamos el desenlace de La novia gitana en Aliaga (Teruel). Además, la novela en solitario de Agustín Martínez, Monte Perdido, transcurre en el Pirineo oscense, y su adaptación televisiva se rodó en Benasque.

Cuando Carmen Mola visita Zaragoza, ¿hay algún restaurante que no pueda faltar?

Nos apasiona el ambiente de El Tubo. Entre nuestros imprescindibles destacan las migas de La Miguería, Casa Lac, los champiñones de El Champi, las croquetas de Doña Casta, las anchoas de Bodegas Almau y los montaditos de Los Guardias Civiles.

Después de Los huérfanos, ¿qué planes tiene Carmen Mola? ¿Seguiréis escribiendo juntos o volveréis a realizar proyectos por separado?

Carmen Mola seguirá con nuevas novelas pronto, pero ahora vamos a descansar. Jorge Díaz publicará su siguiente novela individual a finales de invierno o principios de primavera (entre febrero y marzo), de la cual aún se está definiendo el título final.