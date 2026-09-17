Kase.O lleva a Aragón a los Latin Grammy 2026: nominado a Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Mono'

Los Latin Grammy 2026 se celebrarán el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación ha dado a conocer a lo largo del día de hoy la lista completa de nominados para esta edición, en la que Aragón vuelve a tener presencia gracias a Kase.O.

El artista aragonés ha sido nominado en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por 'Mono', una colaboración junto a la artista dominicana Tokischa.

Esta canción gira en torno a las relaciones intensas, el deseo carnal, la dependencia emocional y la concepción de la otra persona como un vicio o una adicción.

El tema combina elementos del rap y el hip hop clásico con la personalidad de dos artistas de estilos muy diferentes.

Tokischa, conocida por su capacidad para romper límites y provocar, se une en esta ocasión a Kase.O, uno de los grandes iconos del rap en español.

La colaboración entre ambos artistas da como resultado una pieza que une sus respectivos universos musicales y que ahora ha conseguido hacerse un hueco entre las cinco candidatas a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

'Mono' tendrá que competir con las siguientes canciones para alzarse con el Grammy:

'Gohan y Goku' Arcángel

'Poder' Lil Supa y Feid

Lil Supa y Feid 'Antisistema' J Noa y Trooko

'El Pana Deiby' Akapellah

Otros nominados

Entre los nombres más destacados de esta edición se encuentra el productor Edgar Barrera, que ha conseguido un total de diez nominaciones. Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler acumulan, por su parte, siete candidaturas en estos galardones.

La lista de nominados también incluye a grandes artistas como Leiva, Bad Gyal, Rauw Alejandro, Bizarrap, José Mercé, entre otros.

La lista de nominados de esta edición no se limita exclusivamente a profesionales del mundo de la música. Estos premios también cuentan con nominados vinculados al mundo del cine, como Carla Simón, Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa y Albert Soler.

A ellos se suman profesionales de otros ámbitos de la industria audiovisual y musical, como fotógrafos, productores, compositores y directores de arte, que también han logrado ser reconocidos y hacerse un hueco en la lista de nominados de esta edición.