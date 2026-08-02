Es oficial: Ana Mena actuará el día 12 de octubre en Espacio Zity para las Fiestas del Pilar 2026

Es oficial, Ana Mena actuará por primera vez en el Espacio Zity para las Fiestas del Pilar 2026 en Zaragoza.

La artista española subirá a los escenarios el 12 de octubre. Ese mismo día, también se sumará a la fiesta la cantante Marina Reche.

La jornada del Día del Pilar comenzará en el Recinto Ferial de Valdespartera a las 21.00. Con estos anuncios, el Zity completa la programación de su edición 2026.

Con una trayectoria en constante crecimiento, Ana Mena se ha consolidado como una de las grandes estrellas del pop español, conquistando tanto al público nacional como al internacional.

Su capacidad para encadenar éxitos, conectar con distintas generaciones y desenvolverse con naturalidad entre la música, la interpretación y la televisión la han convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.

La malagueña acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y una lista de colaboraciones que incluye a algunos de los nombres más relevantes de la escena urbana y pop actual. Temas como Madrid City, Música Ligera, Las 12, A un paso de la luna o Se iluminaba se han convertido en referencias ineludibles del pop de los últimos años.

Su actuación en Zity llega en uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras nuevos lanzamientos como Lárgate o Pa Ti Toa <3 junto a Lola Índigo, la artista continúa ampliando su repertorio de éxitos y demostrando una capacidad única para mantenerse como una de las voces más relevantes del pop actual.

Por su parte, Marina Reche (Elche, 2000) construye su propuesta desde la fusión de pop, electrónica y R&B, con letras que no rehúyen la vulnerabilidad. Su debut llegó con el EP Claridad, que ya suma más de 20 millones de reproducciones, al que siguió en 2024 Oscuridad, un trabajo de siete canciones que explora un sonido más introspectivo y oscuro.

Tras agotar entradas en su primera gira por España y repetir el éxito en Argentina, Marina Reche llega a Zity como una de las artistas españolas con mayor recorrido del momento, con temas recientes como Así, Lo He Intentado o Mil Preguntas.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto de Ana Mena y Marina Reche en Zity 2026 están disponibles desde el martes 4 de agosto a las 18:00 h a través de espaciozity.es por 30 euros.

Con esta incorporación, Zity suma dos grandes nombres a una programación, que este año reúne nombres como Myke Towers, Viva Suecia, Blackworks, Taburete, Álvaro de Luna, Love of Lesbian, Dorian, León Benavente, Saiko, Juan Magán u Omar Courtz en una programación que vuelve a transitar entre el pop, el indie, la música urbana y la electrónica.

Del 9 al 17 de octubre, el Recinto Ferial de Valdespartera volverá a convertirse en uno de los principales escenarios musicales del país durante las Fiestas del Pilar, con una programación que reúne algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional e internacional.