Los bocetos de Goya para la cúpula Regina Martyrum se incorporan a la exposición 'Goya, del Museo al Palacio’. Cortes de Aragón

La exposición 'Goya del Museo al Palacio' incorpora una nueva obra del genio de Fuendetodos.

El Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón han presentado este miércoles en el Salón del Trono del Palacio de la Aljafería la nueva obra invitada: los dos bocetos pintados por Francisco de Goya para la cúpula Regina Martyrum de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

“En estos bocetos conocemos la maestría de Goya, la libertad de su pincelada, el dominio de la luz y cómo dotaba de humanidad a sus personajes”, ha explicado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui.

Junto a él, en el acto ha participado la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero; el deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Juan Sebastián Teruel, y del vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, Rubén Ruiz.

La vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero, ha reconocido el trabajo de las Cortes de Aragón y su colaboración en esta exposición, que ha permitido que la disfruten más de 470.000 personas, "un número que seguirá creciendo".

Los bocetos de Goya para la cúpula Regina Martyrum se incorporan a la exposición 'Goya, del Museo al Palacio’. E.E

Ha agradecido también la cooperación de los coleccionistas privados, y en este caso del Cabildo, que han prestado obras para formar parte de forma temporal de la muestra en este apartado de obra invitada.

Una obra excepcional que se podrá ver hasta octubre en La Aljafería.

Nueva obra invitada: los bocetos de Goya para la cúpula Regina Martyrum E.E

"Esta exposición forma parte de los actos del Bicentenario del fallecimiento de Goya, en el que Aragón será el epicentro porque Goya forma parte de nuestra forma de ser, del talento aragonés, y así lo vamos a reivindicar", ha comentado.

Por su parte, la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha coincidido en destacar que “la cesión temporal de estas obras constituye un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones puede contribuir a conservar, difundir y compartir un patrimonio que pertenece a todos”.

“Para las Cortes de Aragón es un honor acoger estas obras durante los próximos meses y ofrecerlas a todos los ciudadanos y visitantes que pasen por la Aljafería”, ha manifestado la presidenta del parlamento aragonés.

Obras invitadas

La llegada de los bocetos recupera el programa de obra invitada de la exposición, por el que ya han pasado piezas como el “Retrato de José Cistué”, la “Virgen con el niño”, el “Retrato de Luis de Borbón” o el “Retrato de María Teresa de Vallabriga”, procedente del Museo Nacional del Prado.

La muestra 'Goya. Del Museo al Palacio' ha recibido 470.777 visitantes desde su inauguración, el 5 de diciembre de 2024, hasta el 19 de julio de 2026.

De ellos, 288.411 proceden de España y 182.366 de otros países.

Por comunidades autónomas, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana figuran entre los principales territorios de procedencia; y, en el ámbito internacional, destacan Francia, Italia, Sudamérica, Asia y Estados Unidos.

La exposición está prevista hasta finales de año y el Gobierno de Aragón ha solicitado su prórroga, con la voluntad de seguir fortaleciendo la colaboración entre instituciones y de continuar proyectando la figura de Goya desde uno de los espacios patrimoniales más representativos de Aragón.