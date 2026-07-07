Vuelve el Festival de los Castillos: Alfajarín, Loarre e Illueca acogen un fin de semana de música y danza

El Festival de los Castillos continúa su novena edición con una intensa programación este fin de semana en Alfajarín, Loarre e Illueca, tres enclaves patrimoniales que acogerán propuestas de música, danza y humor en espacios singulares vinculados a la historia de Aragón.

La programación comenzará en Alfajarín el viernes 10 de julio, a las 21:00 horas, en el castillo, con Mambo Party, una formación aragonesa que recupera el sonido de los salones de baile y clubes de los años 40 y 50.

Su repertorio combina mambo tradicional, jazz y música afrocubana con clásicos de Pérez Prado, boleros, piezas de Yma Sumac y referencias como Soul Bossa Nova, de Quincy Jones.

El sábado 11 de julio, también a las 21:00 horas en el Castillo de Alfajarín, será el turno de Tonky Blues Band, referente del blues nacional liderado por Tonky de la Peña.

La formación madrileña cuenta con una amplia trayectoria en clubes y festivales de blues y música negra, y ha acompañado a grandes nombres de la escena estadounidense como Carey Bell, Louisiana Red, Charlie Musselwhite, Jerry Lee Lewis, Mick Taylor o Buddy Miles.

Ese mismo fin de semana, Loarre se sumará al festival con dos propuestas musicales aragonesas.

El sábado 11 de julio, a las 20:30 horas, en la Plaza Moya, actuará Sara Gale Band, formación zaragozana liderada por la cantante, pianista y compositora Sara Gale. Su propuesta combina funk, soul, blues, afro, rock y pop, con un repertorio de canciones originales en inglés y una puesta en escena marcada por el *groove* y la interacción con el público.

La programación en Loarre continuará el domingo 12 de julio, a las 12:30 horas, en la Plaza Moya, con el vermú musical de Ester Vallejo, cantautora, percusionista y compositora zaragozana.

La artista, una de las voces más destacadas del folk aragonés contemporáneo, presentará una propuesta que une sonidos de raíz, armonías vocales y letras que conectan lo íntimo con lo colectivo.

Su último trabajo, A la fresca, fue elegido Mejor Disco de 2024 en los Premios de la Música Aragonesa.

Por su parte, Illueca acogerá dos citas en la Plaza de Peñíscola.

La primera tendrá lugar el sábado 11 de julio, a las 22:30 horas, con Savia, de Miguel Ángel Berna & Pilar Almalé, una fantasía escénica que plantea un diálogo entre danza y música en torno al olivo, la savia, el arraigo y la memoria. El espectáculo cuenta también con la percusión y la presencia de Josué Barrés y revisita las danzas tradicionales aragonesas desde una mirada contemporánea.

La segunda cita en Illueca será el sábado 18 de julio, a las 22:30 horas, con Yo sobreviví a la EGB, de Jordi Merca, un espectáculo de humor y música que rememora la década de los 80 y las situaciones más reconocibles de la etapa escolar, con guiños a la televisión, la música de la época y la participación del público.

Con estas nuevas paradas, el Festival de los Castillos refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas al territorio y activar espacios patrimoniales como escenarios culturales.

Alfajarín, Loarre e Illueca aportan, además, tres relatos históricos singulares: la fortaleza islámica de Alfajarín, el castillo románico de Loarre considerado uno de los mejor conservados de Europa, y el Castillo-Palacio del Papa Luna de Illueca, uno de los edificios más emblemáticos de la comarca del Aranda.

El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, en una apuesta por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los municipios que lo acogen.