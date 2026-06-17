Pedro Ruiz lleva al Principal de Zaragoza su espectáculo más personal: "Quiero ser un militante de la cordialidad"

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá, del 18 al 21 de junio, la representación del espectáculo 'Mi vida es una anécdota', una propuesta escénica protagonizada por Pedro Ruiz en la que el artista recorre algunas de las experiencias más sorprendentes, divertidas y reveladoras de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional.

En este montaje, Pedro Ruiz comparte con el público recuerdos, situaciones y vivencias vinculadas a personajes conocidos y a momentos destacados de su carrera, combinando relato, interpretación, parodia, música y humor.

El propio artista define este espectáculo como un "show memories", construido a partir de recuerdos documentados, contextualizados y verdaderos.

'Mi vida es una anécdota' propone un formato cercano, como si el patio de butacas se convirtiera en el salón de casa, en el que el público podrá acercarse a la trayectoria de uno de los comunicadores, humoristas y creadores escénicos más singulares del país.

Antes de que finalice la representación, las personas asistentes podrán además formular preguntas al artista.

Con esta propuesta, Pedro Ruiz reivindica la empatía, la concordia y los valores desde la diversión, la música, la charla y el humor.

El espectáculo se presenta como uno de sus montajes más sencillos, pero también como uno de los más personales, al mostrar que las anécdotas y situaciones que viven las personas famosas se parecen, en muchas ocasiones, a las de cualquier ciudadano o ciudadana.

A lo largo de su trayectoria, Pedro Ruiz ha desarrollado una extensa carrera en televisión, radio, teatro, música, cine y literatura.

Ha presentado y protagonizado más de 25 espectáculos unipersonales, ha dirigido a Sara Montiel, compuesto para artistas como Rocío Jurado, Raphael o María Jiménez, y fue nominado al Premio Goya como actor por su trabajo con Luis García Berlanga en 'Moros y cristianos'.