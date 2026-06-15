Fundación Ibercaja celebra la Noche en Blanco con propuestas musicales y culturales

El Patio de la Infanta acogerá una visita teatralizada a la exposición “Goya. Interludio”. Fundación Ibercaja.

Fundación Ibercaja se suma un año más a la Noche en Blanco, una velada cultural con el objetivo de acercar el arte, la cultura y la música a la sociedad de una forma y en un horario diferente.

En esta ocasión, tres espacios de la entidad en Zaragoza, Patio de la Infanta, Espacio Joven y Mobility City, formarán parte de esta celebración el próximo sábado 27 de junio.

Visitas teatralizadas al Patio de la Infanta

Fundación Ibercaja propone un apasionante viaje por la historia y las curiosidades que esconde la joya renacentista del Patio de la Infanta mediante dos visitas teatralizadas con concierto de órgano.

Los pases se realizarán a las 19.00 horas y a las 20.00 horas. Las entradas se podrán recoger ese mismo día a partir de las 17.00 horas, hasta completar aforo.

En esta velada también se podrá conocer de una forma diferente la exposición “Goya. Interludio”, con una visita guiada a cargo del mismísimo Francisco de Goya y su nuera, Gumersinda.

Ambos personajes acercarán a los visitantes a algunos de los secretos, pasiones y anécdotas del pintor. La entrada para esta actividad, que cuenta con un pase a las 21.00 horas, es libre hasta completar aforo.

Además de las visitas teatralizadas, el Patio de la Infanta será el escenario para el cuentacuentos “Los cuentos de Sabina: Mitología y fantasía en la Noche en Blanco”, que tendrá lugar a las 18.00 horas. Las entradas podrán recogerse a partir de las 17.00 horas en el mismo Patio de la Infanta.

Jóvenes creadores en diversos formatos en Espacio Joven

El Espacio Joven de Fundación Ibercaja también se suma a la Noche en Blanco con una propuesta titulada “Preguntas para habitar el mundo”, resultado final del programa “Conecta Cultura”, cuyo objetivo es acompañar a jóvenes creadores en el desarrollo de proyectos culturales propios.

Entre las 18.00 horas y las 22.00 horas, el espacio se transformará en un lugar de creación, encuentro y participación donde descubrir once propuestas que abordan temáticas muy diversas a través de formatos como la performance, la fotografía, la moda, el audiovisual, la literatura o la participación ciudadana.

Quienes acudan al Espacio Joven Fundación Ibercaja durante la Noche en Blanco podrán disfrutar del arte urbano de Boa Mistura con su exposición temporal “Fragmentos”.

Exposiciones, música y dulces en Mobility City

Por cuarto año consecutivo, Mobility City celebrará la Noche en Blanco con la apertura de sus puertas hasta medianoche. Los visitantes podrán disfrutar de todas las experiencias y exposiciones, “Mercedes Benz Motorsport. El espíritu de las Flechas de plata” y “Reinas del desierto”.

Además, todas las personas que acudan hasta el Puente Zaha Hadid podrán disfrutar de un espectáculo de música que amenizará la velada con la actuación de Inés y David Angulo, de 20.30 horas a 22.00 horas.

La propuesta se completa con el Algodón Sugar Fest, donde podrán disfrutar de una máquina de algodón de azúcar de varios sabores y una impresora de obleas comestibles.

La entrada al espacio será gratuita de 20.00 horas a 23.00 horas, previa reserva a través del siguiente enlace: Compra de entradas | Fundación Ibercaja.

Con estas propuestas, Fundación Ibercaja invita a la ciudadanía a disfrutar del arte, la cultura y la historia de una manera diferente en tres entornos únicos, en la noche más cultural del año