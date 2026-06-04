De Loarre a Valderrobres: los 11 castillos de Aragón que acogerán conciertos y espectáculos este verano

El Festival de los Castillos de Aragón celebrará su 9º edición entre el 19 de junio y el 6 de septiembre, consolidándose como una de las principales iniciativas culturales vinculadas al patrimonio histórico de Aragón.

Durante el verano, 11 municipios acogerán más de 30 espectáculos de música, teatro, danza, circo, magia, humor y propuestas escénicas contemporáneas.

Las localidades participantes son Novallas, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Lituénigo, Albalate del Arzobispo y Fraga, siendo Lituénigo la incorporación más destacada de esta edición.

El festival combina la participación de artistas de prestigio nacional como Millán Salcedo, Javier Pereira, Carmen París, Miguel Ángel Berna, Alejandro Tous o Luis Fercán; con una fuerte presencia de creadores aragoneses, que representan más de la mitad de la programación.

Los organizadores destacan la diversidad artística, el apoyo al talento local y la capacidad del evento para acercar espectáculos de calidad a pequeños municipios.

Festival de los Castillos

Entre las localidades que este año forman parte del circuito hay una novedad: Lituénigo se une por primera vez a este Festival lleno de “energía, con mucha gente sobre el patrimonio , y que supone una gran apuesta”, según ha explicado el codirector del Festival, Toño Monzón, quien ha añadido que “estamos muy volcados en apoyar y visualizar el trabajo de muchos creadores jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, y que ofrecen sus espectáculos junto con otras formaciones ya muy consolidadas”.

En la presentación del Festival, representando a los 11 castillos del circuito ha asistido Ana Belén Molinos, concejal de Cultura de Valderrobres, quien ha destacado que “gracias a este Festival unimos patrimonio y cultura, y conseguimos ofrecer unos espectáculos que habitualmente no podemos ver en nuestros pueblos".

Los directores del Festival Mario Ronsano (izda) y Toño Monzón, junto a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valderrobres, Ana Belén Molinos, como representante de los 11 castillos.

"Creemos que va a ser una de las ediciones con más afluencia de público, ya que se da la coincidencia de que las actuaciones de San Agustín coincidirán con el famoso eclipse, y el previo será en Valderrobres", ha comentado.

Por su parte, Mario Ronsano, codirector del Festival, ha señalado que se trata de una de “las citas más singulares del verano, con una identidad muy clara que es la diversidad de lenguajes artísticos: hay teatro contemporáneo, música, circo, etc”.

Además, ha explicado que “uno de los ejes fundamentales de la programación es el talento local, pues más de la mitad de los artistas son aragoneses”.

También ha destacado Ronsano que “uno de los aspectos interesantes es la apertura intergeneracional porque ofrecemos un festival para todos y ya tenemos un público muy consolidado que no se pierde ningún espectáculo”. La cita está “muy pensada para abrir estas fortalezas desde una perspectiva cultural”.

Programación

El Festival de los Castillos arrancará el 19 y 20 de junio en Novallas, con la comedia Ninguna planta es de interior y el concierto de la cantante aragonesa Ariadna Redondo.

Tras esta apertura, la programación se trasladará en julio a Alfajarín, Illueca y Loarre. Alfajarín acogerá dos conciertos, con la orquesta Mambo! Party y la Tonky Blues Band. En Illueca se podrá disfrutar del espectáculo de danza y música Savia, de Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé, y de la propuesta de humor Yo sobreviví a la EGB, de Jordi Merca. Por su parte, Loarre apostará por la música con las actuaciones de Sara Gale Band y Ester Vallejo.

El siguiente fin de semana, Mesones de Isuela concentrará varias actividades que combinarán arte contemporáneo, circo, visitas guiadas y teatro, con propuestas de Compañía Cráter, Yasting Gigoló, Teatro Indigesto y Las Tres Gracias.

Del 24 al 26 de julio, Jarque de Moncayo ofrecerá una programación que incluirá teatro-danza, música y magia de la mano de Suerte Quintero, Alex Garber y Mariano Lavida.

En agosto, el festival llegará a Valderrobres con humor, música y teatro protagonizados por Yaguete Filete, Jordi Merca, Jadey y los actores Javier Pereira, Isabel Guardiolas y Alejandro Tous. Además, el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse, San Agustín acogerá un concierto especial de EFFE e Iberia Sumergida junto a las ruinas del Castillo de Pradas.

La nueva incorporación al circuito, Lituénigo, se estrenará los días 15 y 16 de agosto con las actuaciones de Laaza y Borboleta. En esas mismas fechas, Albalate del Arzobispo reunirá propuestas de performance, zarzuela, humor y teatro con artistas como Manuel Tejera, Millán Salcedo y Teatro Indigesto.

El festival se despedirá del 4 al 6 de septiembre en Fraga, con una programación dedicada a la danza, la música, el circo y el teatro. Participarán Led Silhouette, Luis Fercán, Victoria P. Miranda, Carmen París, Cía. D’Click y Los Números Imaginarios, que pondrán el broche final a esta novena edición.