El día que Michael Jackson revolucionó Zaragoza: fue su única parada en España y llenó el estadio con 45.000 fans

Hay fechas que quedan en la memoria colectiva de toda una ciudad, instantes que trascienden de lo musical para convertirse en parte de su historia.

Zaragoza vivió uno de ellos en 1996, y hoy vuelve a cobrar sentido recordarlo tras el reciente éxito taquillero de la película biográfica del artista Michael Jackson (el biopic Michael).

¿Qué pensarías si anuncian un concierto de Madonna, Taylor Swift o Justin Bieber en la ciudad? Pues algo muy parecido ocurrió el 24 de septiembre de 1996.

Aquel día, Michael Jackson actuó en La Romareda y desató un fenómeno de masas sin precedentes.

Durante los tres días que permaneció en Zaragoza, la ciudad vivió una auténtica conmoción. Miles de fans seguían cada paso del artista, alterando la rutina habitual de la ciudad y colocando a la capital aragonesa en el foco mediático, convirtiéndola, por unos días, en el centro de todas las miradas.

45.000 fans entregados

El recinto escogido para celebrar el concierto fue la antigua Romareda, que tal noche de 1996 albergó nada menos que a 45.000 espectadores.

Entre los miles de fans anónimos también hubo caras conocidas que no quisieron perderse la visita del Rey del Pop a España.

Entre ellas, como relatan los medios locales, destacó la aparición de figuras como la Infanta Cristina, Joaquín Cortes, Penélope Cruz, todo tipo de políticos aragoneses y los futbolistas del por aquel entonces Real Zaragoza.

A pesar de que el concierto fue un auténtico espectáculo de baile y música, el show comenzó desde su llegada a la ciudad.

Ya en el aeropuerto de Zaragoza, fue recibido por cientos de fans con pancartas y regalos, ‘escoltando’ a Michael hasta el Hotel Boston, lugar donde se alojó durante los tres días y donde también sería recibido como una superestrella.

Miles de fans le esperaban en el hotel obligando a cortar el tráfico, un fenómeno de masas difícilmente replicable en Zaragoza.

Hoy, con la vista puesta en el retrovisor, podemos afirmar que la ciudad vivió uno de sus grandes hitos culturales, configurando el 24 de septiembre de 1996 como el día en que una ciudad entera se rindió al Rey del Pop.